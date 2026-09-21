Apie daiktus, ryjančius žmogų

91-asis Klaipėdos dramos teatro sezonas prasidėjo Žilvino Vingelio spektaklio „Naujasis nuomininkas“ premjera pagal vieno žymiausių XX a. prancūzų avangardo menininkų, absurdo klasiko Eugene Ionesco to paties pavadinimo vienaveiksmę pjesę. Joje sutelkiamos svarbiausios absurdo teatro temos: individo sutrikimas, vienatvė ir nykimas jį supančių daiktų bei socialinių ritualų akivaizdoje, žmonių nekomunikabilumas, kalbos devalvacija, dvasinis vakuumas, „vizualinio minimalizmo virsmas į triuškinančią masę“. Spektaklis sukurtas bendradarbiaujant su šiuolaikinio cirko, šiuolaikinės muzikos, vizualiųjų menų ir medijų meno kūrėjais, todėl scenoje absurdo teatras susitinka su šiuolaikinio lėlių ir objektų teatro, šiuolaikinio cirko, intermedialaus, technologinio ir vizualinio teatro sprendimais.
Gitana GUGEVIČIŪTĖ
Supa pilkuma
Ką matome dar nė neprasidėjus spektakliui? Pilkumą. Matome scenos dėžutėje „įmontuotą“ tuščią pilką kambarį su vieninteliu langu priešais „ketvirtąją sieną“, už kurios sėdime mes, žiūrovai. Matome duris kairėje ir duris dešinėje. Už lango regime namų stogus ir sustingusius debesis (scenografė ir kostiumų dailininkė Renata Valčik).
Netrukus pro vienerias duris įeina tokio paties pilkumo Kamilės Andriuškaitės Namsargė – ir atgrasi, ir komiška, ir skulptūriška vienu metu. Kretanti senutė apžiūrinėja tuščią kambarį, marmaliuodama sunkiai suprantamus, bereikšmius žodžius. Atrodo, kad iškalbėti ilgesnį sakinį jai pernelyg sudėtinga – ji nuolat gaudo orą ir įkvėpusi jo vėlei kalba. Namsargė veržiasi patarnauti dailiai apsirengusiam Ponui (taip pat pilkam) – Naujajam nuomininkui (akt. Jonas Baranauskas), bet šis nepageidauja jos paslaugų. Taigi Namsargė nepatenkinta „išmurma“ lauk.
Ponas Nuomininkas, kaip jau minėta, taip pat pilkas žmogus su skrybėle ir dailiais ūsiukais, lagaminėliu ir liniuote rankoje, labai atsakingai matuoja kol kas dar tuščią erdvę. Netrukus du krovikai, irgi nuo galvos iki kojų pilki (Pirmas Kraustytojas – Karolis Norvilas, Antras Kraustytojas – Liudas Vyšniauskas), jau neša, tempia, stumia, deda pilkas dėžes ir šitaip triūsdami priešais žiūrovų akis kuria tikrą cirko pasirodymą. Nuomininkas, įsitaisęs kreidos rato, kuri pats nusipiešė, viduryje, smulkmeniškai tiksliai nurodinėja, kur turi būti pastatytas vienas ar kitas daiktas, bet kambaryje vietos vis mažėja, kol galiausiai užsikemša visos „arterijos” – tarpduriai, koridoriai, miesto gatvės, metro…
Pjesėje „Naujasis nuomininkas“, kaip ir daugumoje E. Ionesco pjesių, efektas grindžiamas paradoksaliomis situacijomis įprastinėje kasdienėje aplinkoje: pradedama nuo to, kas įprasta – šiuo atveju, nuo persikraustymo, ir pereinama prie absurdiško, iracionalaus – daiktai išstumia žmogų, daiktu virtusį žmogų įkalina savyje.
Atsiveria dėžės
Frazę „daiktas savyje“, išpopuliarino Immanuelis Kantas. Ši frazė spektaklio kontekste įgyja tiesioginę prasmę. Pasak I. Kanto, „daiktas savyje“ yra objektyvi realybė, egzistuojanti nepriklausomai nuo mūsų pažinimo. Mes niekada negalime žinoti, koks daiktas yra iš tikrųjų (savyje), mes matome tik jo fenomeną – tai, kaip jis atrodo mūsų juslėms (spalvą, formą, paskirtį).
Spektaklyje „Naujasis nuomininkas“ daiktai turi savo slaptą, neprieinamą gyvenimą. Nuomininkas atsiveža baldus ir kitus daiktus kaip funkcionalius objektus, skirtus sėdėti, susidėti kitus daiktus, atsigulti, bet spektaklio metu paaiškėja, kad šie daiktai turi savo autonominę valią, savo „daiktiškąjį egoizmą“, kuris žiūrovams ir pačiam Nuomininkui atsiskleidžia per lėlių teatro elementus. Spektaklyje daiktas nebėra tik pasyvus įrankis – jis tampa agresyviu subjektu. Vizualinis sprendimas, kai personažų galvas pakeičia lagaminai, yra tiesioginė „daikto savyje“ iliustracija: žmogus tiesiogine to žodžio prasme tampa uždarytas daikte: mes nebematome žmogaus veido (jo tikrosios esmės); žmogus yra izoliuotas savo paties materializmo kiaute; personažas nebepriima išorinio pasaulio, jis mato tik savo vidinį „turtą“ (prisiminimus, traumas, daiktus). Pjesės pabaigoje, kai Nuomininkas visiškai užmūrijamas baldų siena ir paprašo užgesinti šviesą, jis pats virsta „daiktu savyje“. Atsisakęs bendravimo su Namsarge, atsiribojęs nuo išorinio pasaulio triukšmo ir gatvių spūsčių, jis pasislepia savo paties daiktų sukurtoje tvirtovėje. Čia jis tampa neprieinamas, nepažinus ir absoliučiai statiškas – idealus, izoliuotas objektas objektų pasaulyje.
Spektaklį sudaro keturi „skyriai“: „Atsiskyrimas“, „Pasiruošimas“, „Liminali būsena“ ir „Transformacija“. Tai perėjimas iš žmogiškosios būties į daiktiškąjį egzistavimą, į lėlių teatro ir vaizdo projekcijų (jų autorius Tomas Stonys) teritoriją. Čia atsiveria dėžės, iš kurių pabyra įvairūs motyvai, norai, prisiminimai, paslaptys. Išsitrina riba tarp žmogaus ir objekto: gyvybę įgavę daiktai ima valdyti žmones, tampa jų dalimi; pats Nuomininkas tam tikrais momentais transformuojasi – tai pasirodo kaip maža marionetė, tai kaip būtybė su lagaminu vietoje galvos. Lėlių teatro priemonės padeda išreikšti radikalų pasitraukimą iš gyvųjų pasaulio į visišką statiką, kurioje nebėra skausmo, bet nebėra ir gyvybės.
Kaip veidrodis
Į spektaklio audinį įpintos citatos ir nuorodos iš kitų E. Ionesco kūrinių: „Kėdės“, „Amedėjus, arba Kaip jo atsikratyti“, „Plikagalvė dainininkė”. Toks metateatrinis žaidimas, paverčia „Naująjį nuomininką“ tam tikra E. Ionesco visatos sinteze (E. Ionesco kūryboje pjesės „Naujasis nuomininkas“, „Kėdės“ ir „Amedėjus, arba Kaip jo atsikratyti“ sudaro neoficialią „daiktų trilogiją“).
Šių kūrinių citavimas ir motyvų perėmimas spektakliui suteikia papildomų prasminių sluoksnių. Pjesėje „Kėdės“ senukų pora neša į sceną kėdes nematomiems svečiams, kol galiausiai patys paskęsta baldų jūroje. Ž. Vingelio pastatyme baldų nešimo ritmika, Kraustytojų mechaniniai judesiai ir absurdiški dialogai apie erdvių užpildymą tiesiogiai cituoja šią „Kėdėse“ esančią beprasmybę. Čia kėdė ar lagaminas nebėra tik baldas – tai paminklas žmogaus vienatvei. Cituodamas šį motyvą, režisierius parodo, kad Nuomininkas ir „Kėdžių“ senukai bando užpildyti savo egzistencinę tuštumą materialiais objektais. „Amedėjuje“ sutuoktinių pora savo bute slepia lavoną, kuris nuolat auga (geometrine progresija) ir užpildo visus kambarius, kol galiausiai išstumia juos pačius. Spektaklyje „Naujasis nuomininkas“ Kraustytojų nešamos dėžės ir baldai „elgiasi“ tiksliai kaip tas augantis Amedėjaus lavonas. Jie plečiasi, dauginasi ir okupuoja sceną. Tai tiesioginė nuoroda į „vidinę naštą“ (traumas, prisiminimus, kaltę), fiziškai slegiančią gyvąjį žmogų. Nors „Plikagalvė dainininkė“ nėra daiktų pjesė, jos elementai (kalbos klišėmis grįstas automatiškumas) ryškiai jaučiami K. Andriuškaitės vaidinamos Namsargės personaže – ji kalba tokia kalba, kuri nieko nebereiškia, o tik funkcionuoja kaip dar vienas „triukšmo daiktas“, kuriuo Nuomininkas bando atsikratyti.
Šios citatos išlaisvina spektaklį iš vieno siužeto rėmų. Sukuriamas įspūdis, kad Nuomininkas nėra vienas konkretus žmogus konkrečiame bute. Jis – visų E. Ionesco personažų hibridas, pakliuvęs į amžiną absurdo ratą, kuriame besisukantis žmogaus nesugeba (ir nenori) megzti santykio su kitais. Jis beprasmiais žodžiais bando užmaskuoti egzistencinę baimę, bet beprasmiai dialogai tik sustiprina mintį, kad kiekvienas mūsų gyvena atskirame pasaulyje. Todėl veikėjai neatsako į vienas kito klausimus, kiekvienas yra paskendęs savyje. Pats E. Jonesko yra rašęs, kad absurdiška personažų kalba jo pjesėse atlieka pantomimos funkciją ir įgauna prasmę tik padedama intonacijos ir gestų. Ištarto žodžio svarba čia kur kas menkesnė nei perdėti gestai, demaskuojanti pantomima.
Spektaklis „Naujasis nuomininkas“ veikia kaip veidrodis, kuriame regime baisiausią mūsų dienų psichologinį virsmą – kai materialus saugumas laimi prieš žmogiškąjį ryšį. Ž. Vingelio sukurta tarpdisciplininė E. Ionesco visatos sintezė žiūrovams tampa ne tik estetiniu potyriu. Spektaklis palieka su nepatogiu klausimu: ar mes patys, užsidarydami savo kasdieniuose daiktų, ekranų ir beprasmių frazių narvuose, netampame tokiais pat pilkais, statiškais objektais? Tai spektaklis, kviečiantis pažvelgti į savo pačių vidines tvirtoves ir jose tūnančią tylą.