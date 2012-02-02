Jūra ir vėjas tarp keturių sienų

Kiek vėsokas, bet švelnus vėjo prisilietimas glosto skruostą. Gaiviai sūrus jūros dumblių kvapas pakutena nosį. Taiki bangų mūšos melodija užpildo ausų būgnelius. Tik atmerktos akys teišduoda, kad stoviu ne Baltijos jūros pakrantėje, o meno galerijoje JUSIONIS, stebėdama vienos žymiausių peizažo meistrių Lietuvoje Gražinos Janinos Vitartaitės tapybos parodos „Atviras peizažas“ kūrinius. Jų paroda galerijoje veikė rugsėjo 10 – spalio 19 d.
Ugnė BRAZYTĖ
Skrydis saulės link
,,Atviras peizažas” – paroda, leidžianti pažvelgti išskirtinai į jūros temą G. J. Vitartaitės žvilgsniu. Parodoje eksponuojami daugiausiai per 2017–2022 m. laikotarpį sukurti jūros peizažai. Jūra ir jos kraštovaizdis menininkės kūryboje nėra tik gamtos objektai. Jų vaizdiniais kuriasi, raibuliuoja, skleidžiasi, ošia savarankiška dažų, spalvų, potėpių, jausmų, poezijos ir filosofijos ekosistema. Gamtos vaizdai čia yra ir scenografija, ir pagrindiniai aktoriai, ir režisieriai – gaivališkas visa ko pradas ir kūrėjas viename. Ši dailininkės ekosistema šilta, jauki ir įsileidžianti: potėpiai minkšti ir ritmingi, šviesa ryški, tačiau natūraliai šilta ir pozityvi, formuojanti ramią, bet itin gyvą ir jautrią kūrinių atmosferą. Spalvos taip pat ryškios, tačiau neišbalansuojančios bendros peizažo nuotaikos bei natūralumo.
Ir nors parodoje dažniausiai pasikartojantis Kuršių nerijos kraštovaizdis bei miestelių motyvai (daugiausia Nidos) nesudėtingai atpažįstami, dailininkė lengvu, vos pastebimu žingsneliu perlipa ribą tarp realaus vaizdinio ir pasakos-sapno. Pavyzdžiui, kūrinyje ,,Žali Nidos atspindžiai“ (2020 m.) centrinė vaizdo ašis yra tipiškieji raudona ir mėlyna spalvomis nudažyti Kuršių nerijos žvejų nameliai, ištįsę palei marių pakrantę. Marių vanduo žaismingai tyvuliuoja, skalaudamas namelius, – dabar tai viena pagrindinių pasivaikščiojimo Nidos miestelyje vietų, tačiau peizaže daugiau jokių antropomorfinių ar civilizacijos ženklų nėra. Virš viso šio miestelio vaizdo tolumoje už pušynų driekiasi spindintis saule horizontas. Bet visą šią bent kartą Nidoje apsilankusiajam puikiai atpažįstamą geografiją sapnišku vaizdu paverčia ritmingas paukščių skrydis saulės link kompozicijos centre. Paukščių mastelis toks, kad akimirką ilgiau įsižiūrėjus į paveikslą paaiškėja, kad žiūros taškas taip pat tolygus paukščio skrydžiui – akys kartu su sparnuotaisiais lekia saulės, tuoj paliksiančios miestelio stogus tolumoje, link. Tiesa, saulė čia taip pat mistiška, jos forma – lyg primerktos akies su blakstienas atstojančiais spinduliais. O šios visa reginčios šviesos-akies atspindžiai ritmingai pasikartoja, mažėja ir išnyksta jūros horizonte.
Sapnai ir vizijos
Dar viena sapno ar net vizijos nuotaika ištinka žvelgiant į paveikslą ,,Du piliakalniai ir jūra” (2018 m.) – vieną įsimintiniausių parodos kūrinių. Dviejų piliakalnių, skiriamų jūros, vaizdas jau pats savaime yra labai simboliškas. Vienas iš piliakalnių – miškingas, juosiamas aukštų kalnų serpantinų labirinto, kone žadantis laimės žiburį juo užkopus. Kitas – labiau juntama nei įžiūrima miestelio panorama. Sapniškumo jausmą dar labiau sustiprina saulės spinduliai, vertikaliai tįstantys iki vandens ir keičiantys jo spalvą susidūrimo taškuose. Vandens tekstūra čia išskirtinai ekspresyvi: potėpiai individualūs, reti, tad, atrodo, jūros paviršius sudėliotas iš mažyčių mėlynų salelių. Regis, tarp šių dviejų kalnų, jūros ir saulės vyksta vieningo ritmo šokis, kol vos įžiūrimi kontūrai ir atspindžiai tirpsta, virsdami vieni kitais.
Apskritai parodoje eksponuojami vėlyvesnio kūrybos periodo menininkės kūriniai pripildyti dar aiškiau juntamos, G. J. Vitartaitės kūrybai būdingos atmosferos vibracijos, ekspresyvesnių potėpių ir abstraktesnio turinio. Vienas iš tokių – ,,Baltija vienija” (2018 m.). Maždaug du trečdalius kūrinio ploto užima mėlynas Baltijos vanduo, it pieva pražydęs geltonais, rusvais, žaliais ir kitų žemės atspalvių potėpiais. Už banguojančios jūros – monochrominė, beveik tokio pat mėlynumo kaip ir pati jūra – dangaus plotmė. Šį mėlynų horizontalių plotą maždaug centre per visą kūrinio ašį kerta baltas fragmentas – lyg drobulė ar burė. Fragmentas labai medžiagiškas – matyti tarsi austos tekstilės pėdsakai. Šis tekstūrinis fragmentas keičia vaizdą savo plote kaip filtras: mėlynos jūros ir dangaus ryškumas išblėsta iki vos regimos pilkumos, o štai geltonos ir rausvos spalvų atspalviai tarsi gėlės dominuoja balsvame fragmento fone. Paveikslo nuotaika tokia šviesi, tyra ir gyva, kad norisi ranka praskleisti šią balsvą užuolaidą, ir Baltijos vėjas dar drąsiau liestų odą.
Peizažo magija
Pabaigai norisi stabtelėti ties kūriniu ,,Gyva būties akimirka” (2021 m.). Jis pirmasis parodos architektūroje, kurioje palei sienas vienas paskui kitą seka peizažai. Nors šis peizažas pradeda paveikslų seką, tačiau puikiai tinka šiai parodai apibendrinti: kone sapniškas kraštovaizdis, natūralių žemės spalvų dermė, labiau nujaučiami nei atpažįstami gamtos objektai, jautrus vandens judėjimas ir jo atspindys, išraiškingi potėpiai ir bendra gaivališka atmosfera. Tiesa, paveikslas ,,Gyva būties akimirka” išskirtinis tuo, kad vienintelis šioje parodoje turi antropomorfinių formų užuominų. Pirmame kūrinio plane stovi du akmenis-skulptūras primenantys objektai. Vienas iš jų aukštesnis ir tamsesnis turi išreikštą veidą – skulptūrišką, abstraktų, nuasmenintą. Panašu, kad akmuo atsidūsta, o gal atvirkščiai – įkvepia. Už šių dviejų akmenų kiek toliau susibūrę dar keli tokie objektai, tik jau be veidų užuominų. Dar tolėliau – didžiulis kalnas, per kurio centrą kyla kopėčios, vedančios debesų link. Ties kopėčių pabaiga viršukalnėje susikaupusi baltų dūmų ar debesų masė. Regis, kalnas prisijungia prie atodūsio.
Atsidūstu ir aš. Reikia paleisti saulės šviesą, gaivą ir vėją, it sūkurys įtraukusį tarp savo keturių sienų, ir grįžti į skubančio miesto ritmą. ,,Dažnai būnu prie jūros, ten nėra buities, ten galima pakilti, pajusti vidinę laisvę”, – jau seniau yra teigusi G. J. Vitartaitė (https://www.archyvas.ldsajunga.lt/Nariai-2088-Grazina_Janina_Vitartaite1). Išties.