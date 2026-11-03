Kultūros festivalis „Inkultūracija“: dažnių derinimas ir sveiko proto paieškos

Keturioliktąjį kartą ruduo uostamiestyje – su daugiau šviesos, prasmės ir gylio. Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos organizuojamas tarptautinis kultūros festivalis „Inkultūracija“ šiemet sukūrė ypatingą – susikalbėti ir mąstyti skirtą erdvę, kurioje skleidėsi Lietuvos radijo šimtmečiui dedikuota tema „Laisvės dažniai“. Ją atliepęs spalio 5–10 d. vykęs renginių maratonas atvėrė ne nostalgišką istorinę retrospektyvą, o gyvą nervą, pulsuojantį tiek informacinio karo, dezinformacijos, posttiesos fone, tiek asmeninių ieškojimų ar iššūkių erdvėje.
Evelina ZENKUTĖ
Ryšiai ir argumentai
Laukdama festivalio startą paskelbsiančios diskusijos „Kultūra ir cenzūra“, žvelgiau į kalbėtojams skirtą pakylą puošiančią instaliaciją, sukurtą iš senovinių radijo imtuvų, magnetofonų, sykiu akimis bėgau projektoriaus ekrane išrašytomis dalyvių pavardėmis – režisierius, aktorius, pedagogas prof. Valentinas Masalskis, vaikų literatūros ir skaitymo skatinimo specialistė Eglė Baliutavičiūtė, filosofas prof. Nerijus Milerius, Lietuvos bibliotekininkų draugijos atstovė, sociologė dr. Ieva Dryžaitė, moderatorė – žurnalistė Juta Kiudė. Gražus būrys, kuris, kaip paaiškės netrukus, pateiks daug įdomių įžvalgų apie mums brėžiamas ar pačių sau nustatomas ribas, galiausiai darsyk primins, kad, nebelikus cenzūravusio didžiojo priešo, įvairūs draudimai, tabu įgavo plūduriuojančias, neretai net visuomenę skaldančias formas.
Staiga žvilgsnis užkliuvo už, rodos, tiek sykių matyto ir jau seniai prisijaukinto festivalio pavadinimo. Ir štai: „Inkultūracijoje“ – „racija“. Viena vertus, šiuo šnekamojoje kalboje paplitusiu žodžiu vadinama radijo stotelė, įrenginys ryšiui užmegzti ir palaikyti, kita vertus, „racija“ yra ir protingas pagrindas, argumentas. Šiųmetė festivalio tema „Laisvės dažniai“ atsirakino. Esame gyvos stotelės, privalančios suvienodinti dažnius, kad kiekvieno bangomis sklindanti informacija būtų išgirsta, vis dėlto visame kame – tame begaliniame mirgančiame, traškančiame eteryje – praverstų ir šlakelis sveiko proto.
Posttiesa, sąmokslo teorijos, dirbtinio intelekto pinklės, dezinformacija – trukdžių daug. Noro ir galimybių susikalbėti, ko gero, mažėja. Reikia nepasiduoti. Laikydamasi ryšių kūrimo, drauge argumentų kalbos gairių, ir myniau „Inkultūracijos“ sudėliotu punktyru, kuriame įsispaudė kone savaitę vykę renginiai, finišavę knygų muge „Hofo“ angare.
Drąsa ir stiprybė
Laisvą žodį šiandien ne tik varžo cenzūra, jį skandina ir informacinis triukšmas, kuriame melas gali skambėti įtikinamiau už faktus, o nuolat kartojami naratyvai virsti tariama tiesa. Apie tai, kaip veikia Rusijos informacinis karas ir kokius pėdsakus palieka, Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje pasakojo suomių žurnalistė Jessikka Aro, populiarios knygos „Putino troliai“ autorė. Ir šis pasakojimas – sukrečiantis, bauginantis, primenantis, kad Rusijos informacinis karas vyksta ne vien socialinių tinklų erdvėje, bet ir, neretai sukeldamas grėsmingas pasekmes, įsiveržia į realius žmonių gyvenimus. Kartais, kad ir kaip sunku būtų patikėti, blogio ranka apkeri net tavo draugus.
J. Aro – drąsus, stiprus žmogus. Kiek mūsų nepabūgtų beatodairiškai, gal net rizikuodami gyvybe, liudyti tiesą?
Jau visai kitu kampu Rusijos režimo, besitęsiančio karo temą palietė populiaraus ukrainiečių rašytojo Andrejaus Kurkovo ir humoristo Pauliaus Ambrazevičiaus pokalbis „Postsovietinė realybė, juodasis humoras ir politika“. Mums broliškos tautos atstovų tvirtybė, stojiškumas vis dar išmuša iš vėžių. Kaipgi taip? Net dabar, kai karas priartėjęs prie penkerių metų ribos? Tiesiog šitaip: su šypsena, juokaujant, lengvai ir žaismingai? O ukrainiečiai gali. A. Kurkovas – pavyzdinis egzempliorius. Tiesa, autorius pripažino humoro jausmą laikinai praradęs du kartus. Pirmąsyk, kai 2014 m. Maidane prasidėjo apšaudymai, antrą – rusams įžengus į Ukrainą 2022-ųjų vasarį.
Kad A. Kurkovas vėl gali juokauti, klaipėdiečiai įsitikino susitikime, kuriame rašytojas dalijosi šmaikščiomis įžvalgomis apie humoro prigimtį, jo evoliuciją griuvus Sovietų Sąjungai, pasakojo apie meilę Lietuvai ir keliones po ją, apibrėžė terminą „juodas optimistas“, galiausiai atskleidė, kokią įtaką jam padarė lietuvių poetas Marcelijus Martinaitis.
Provokacija ir atsakomybė
Nustačius naują – kiek labiau nacionalinį – dažnį, „Inkultūracijos“ eteryje toliau sklido kalbos apie žodį, jo laisvę ir ribas. Dviejomis visiškai skirtingomis trajektorijomis išsiskleidė du šias temas palietę renginiai.
Žurnalisto Karolio Vyšniausko ir literatūrologo dr. Sauliaus Vasiliausko pokalbis apie žodžio ateitį bei atsakomybę „Įkaitai ar žodžio šeimininkai“ Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje įsismarkavo kaip tomis dienomis siautęs pajūrio vėjas. Ramus pašnekesys apie skaitmeninio amžiaus ir žodžio laisvės santykį ilgainiui virto audringa auditorijos išprovokuota diskusija, leidusia suprasti, kad tiesa vis dėlto kažkur tarp. Tarp uolaus, neretai baime grįsto patriotinio požiūrio ir kartais išties, rodos, beprotybėn vedančios šiuolaikybės.
Visai kitu kampu pasisuko paskutinę, šeštąją dieną, „Inkultūraciją“ „Hofo“ angare finalizavusi diskusija „Ar egzistuoja laisvo žodžio ribos“, kurioje dalyvavo humoristas, laidų vedėjas Algis Ramanauskas, žurnalistas, laidų vedėjas Rimas Šapauskas, rašytojas, literatūrologas dr. Rimantas Kmita, o moderavo poetė, filosofė dr. Aušra Kaziliūnaitė. Gal net ne diskusija – savotiškas podkastas, nukėlęs į laukinius devyniasdešimtuosius, kai TV laidų filmavimo, koncertų ribos, žvelgiant iš šiandienos perspektyvos, peržengdavo net įstatymų ar teisines ribas. Laimė, suaugome.
Istorija ir atmintis
„Inkultūracijos“ dažniais sklido ir tai, kas slypi už šiandienos aktualijų – istorija, atmintis, skirtingos jų interpretacijos. Juk praeitis nėra vien užbaigtas pasakojimas, kurį turime išmokti. Ji nuolat grįžta, kinta, yra perrašoma, kartais tampa net ginčų objektu.
Žurnalistės Agnės Bukartaitės moderuotas susitikimas su grafinio romano „Žmogus iš Taivano“ kūrėja taivaniete Ju Peijun priminė, kad sudėtingą istorinę ir politinę patirtį galima perteikti ne vien dokumentais ar tradiciniu pasakojimu. Vaizdas, tekstas, jų santykis ir tai, kas lieka tarp jų, skaitytojui atveria savitą pažinimo kelią. Grafinis romanas tampa erdve, kurioje asmeninė istorija susitinka su platesniais klausimais apie tapatybę, atmintį ir teisę pasakoti savo paties istoriją. Sykiu pokalbis atskleidė, kiek daug Taivanas ir Lietuva turi bendro. Regis, tokios skirtingos, taip toli viena nuo kitos esančios šalys, o jų istorijose – tiek panašių patirčių, atpažįstamų likimo posūkių. Norisi šiuos sąlyčio taškus tyrinėti toliau, ieškoti naujų ir geriau pažinti šalį, kuri, pasirodo, nėra tokia tolima, kaip galėtų atrodyti.
Visai kitokio pobūdžio istorines mįsles narpliojo istorikė ir rašytoja Kristina Petrauskė, festivalyje susitikusi su publicistu, filosofu Donatu Pusliu. Pokalbio ašimi tapo didelio populiarumo sulaukęs debiutinis jos romanas „Slanimo raganos. Sapiegos byla“ – knyga, kurios užuomazga buvo tikra XVII a. kerėjimo byla. Archyvuose aptikti dokumentai, liudijimai ir žmonių likimai autorei tapo medžiaga, iš kurios pamažu augo literatūrinis pasakojimas. K. Petrauskė pasakojo apie romano gimimą, istorinių šaltinių paieškas ir nelengvą užduotį dokumentuose paliktus pėdsakus paversti gyvais personažais. Po tokio gyvo pokalbio ne vienam, ko gero, kilo noras pačiam panaršyti archyvuose – istorijų, laukiančių savo pasakotojo, ten apstu. O autorės užuomina apie antrąją knygą tik dar labiau pakurstė smalsumą: šįkart į istoriją ji žada pažvelgti iš vyro perspektyvos.
Garsai ir vaizdai
„Inkultūracijos“ eteryje ryšiai mezgėsi ne vien žodžiais. Kartais kalbėjo garsai, muzika, vaizdai, o mintys skleidėsi per formas, kurioms nebūtinas įprastas sakinys. Išties. Norimą dažnį galima ne tik pagauti – jį galima ir susikurti. Ir vis tiek susiklausysime, susijausime.
Renginių erdvėje „Herkus Kantas“ įvykęs britų poetės, slemo čempionės ir beatbox atlikėjos Jasmine Gardosi performansas „Šok pagal muziką, kurios nekenti“ (angl. „Dancing To Music You Hate“) – asmeniškas pasakojimas apie lytinės tapatybės paieškas, susitaikymą su savo kitoniškumu ir drąsą rasti žodžius tam, kas ne visada lengvai nusakoma. Poezija, beatbox stilistika ir gyvai atliekama Noemi La Barberos, Jobe’o Sullivano, C@ In The H@ muzika čia susiliejo į vientisą raišką, laužančią ne tik muzikos žanrų, bet ir įprasto mąstymo apie lytį ribas.
Kitokį garsinį pokalbį pasiūlė Viliaus Ančerio, Gintauto Gascevičiaus ir Lauros Šakurskytės-Žilinskienės „Horizontalus eteris“ – elektronikos, gitaros, perkusijos ir skaitomo teksto improvizacija, kurioje skirtingi garsai ne tiek lydėjo vienas kitą, kiek kūrė nenuspėjamą dialogą.
O menotyrininkės Danguolės Ruškienės kuruota fanzinų paroda „Kas lieka po jūros?“ dvylikos kūrėjų žvilgsniais atvėrė pajūrį, nutolusį nuo atvirukinio, nuglaistyto, romantizuoto marinistinio peizažo: asmeninės patirtys, atmintis, ekologija, pramonė ir paveldas inovatyvioje, be galo dinamiškoje ekspozicijoje tapo savarankiškais pasakojimais apie vietą, kurioje gyvename.
Susitikimai ir atradimai
Spalio 10-ąją, paskutinę „Inkultūracijos“ dieną, festivalis persikėlė į „Hofo“ angarą, kur vyko Klaipėdos knygų mugė. Klaipėdiečiai rašytojai pristatė naujausias savo knygas, vertėjas Antanas Gailius ir istorikas Teodoras Žukas kalbėjosi apie rašytojo Thomo Manno kūrybą, skaitytojai buvo kviečiami susipažinti su almanachais „Baltija“ ir „Klaipėda – Liepoja – Proza“, Aldonos Ruseckaitės knyga „Naktiniai pokalbiai“. Istorikas Titas Krutulis pristatė monografiją apie radiją tarpukariu ir Antrojo pasaulinio karo metais, vyko dizainerės Sonatos Žižienės vestos aksesuarų kūrimo dirbtuvės, o vakaro vinimi tapo jau minėta diskusija „Ar egzistuoja laisvo žodžio ribos?“ bei diskoteka „Radijo hitai“ su DJ Rimu Šapausku.
Greta renginių „Hofas“ ir jame vykusi mugė pulsavo savo ritmu – eteris išties prisipildė balsų. Apsilankiusieji galėjo ne tik susitikti su leidėjais ir autoriais, pavartyti knygas, jų įsigyti, bet ir pasimatyti su seniai matytais pažįstamais, pasišnekučiuoti prie kavos puodelio. Ši neformali mugės pusė savaip pratęsė festivalį: pokalbiams nebereikėjo nei moderatoriaus, nei iš anksto numatytos temos – užteko noro būti, pasidalyti mintimis, išgirsti vienam kitą.
Šešias dienas „Inkultūracija“ kvietė derinti dažnius. Ne tam, kad visi kalbėtume vienodai ar galiausiai sutartume dėl visko. Veikiau tam, kad pamėgintume suvokti, kas slypi už kitokio požiūrio, praplėstume akiratį, bent akimirkai ištrūktume iš neretai savo pačių susimeistrautų rėmų.
Ryšys užsimezga ne tada, kai eteryje nelieka trukdžių, jis gimsta tada, kai, nepaisydami jų, vis tiek bandome vieni kitus išgirsti.