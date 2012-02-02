Spektaklis kaip meilės ir saugumo architektūra

Kai maždaug prieš dvidešimt metų Lietuvoje pradėjo rastis spektakliai kūdikiams, brandžioji visuomenės dalis stebėjosi: „Ką jie ten pamatys? Ar ką nors supras?“ Šiandien jau nebesistebima – tai tapo gana įprasta, bet nepabodusia kūdikių ir vaikų švietimo bei lavinimo praktika, forma ir kone norma.
Gitana GUGEVIČIŪTĖ
Brandiems žiūrovams, retsykiais užklystantiems į šiuos renginius (ar reginius), juos vadinti spektakliais sunkoka, nors ir dramaturgija, ir režisūra, ir vaidmenys yra. Yra formos, su kuriomis žaidžiama, spalvos, garsai, kostiumai, atsargi komunikacija su publika. Viskas yra, tik žiūrovai čia ne tiek žiūrovai, kiek labai svarbūs veiksmo dalyviai, „reagentai“ – be jų dalyvavimo spektaklis neįvyktų. Arba atrodytų labai primityvus.
Šįsyk į akiratį pakliuvo du spektakliukai, sukurti po Klaipėdos lėlių teatro stogu: vienas jų – lėlių ir objektų spektaklis kūdikiams ir vaikams nuo 10 iki 30 mėnesių „Spust glust“, kitas – interaktyvus spektaklis-žaidimas „Ką veikia jausmai?“, skirtas vaikams nuo 3 iki 10 metų bei vaikams, turintiems individualiųjų poreikių. Du panašūs ir sykiu skirtingi reginiai-patyrimai, išlaisvinantys vaikų kūrybines galias ir emocijas, mokantys pažinti save pačius ir priimti šalia esančius.
Ką veikia jausmai?
Spektaklį „Ką veikia jausmai?“ įkvėpė Tinos Oziewicz parašyta ir Aleksandros Zając iliustruota to paties pavadinimo knyga, kurioje kiekvienas jausmas tampa veikėju – savitu, žaismingu padarėliu – ne žmogumi ir ne tradiciniu gyvūnu. Spektaklio dailininkė Šarūnė Pečiukonytė kartu su režisiere Karolina Žernyte 2D knygos iliustracijas „išverčia“ į teatro ir patyrimų kalbą: išlaikoma ta pati estetinė ramybė – nenaudojamos rėksmingos, ryškios sintetinės spalvos. Naudojami švelnūs, įvairūs audiniai, pasteliniai ir prislopinti tonai, kurie padeda sukurti sensoriškai ramų, neperkrautą vizualinį foną. Jausmai tiesiog gyvena spektaklyje, juda, keičiasi ir sąveikauja su vaiku per įvairius skirtingų faktūrų, svorio ir formų objektus.
Spektaklis perima pagrindines knygos tekstines ir vizualines metaforas ir paverčia jas vaikų fiziniu veiksmu: Liūdesys susisuka į antklodę arba slepiasi, Džiaugsmas „plevena“ lengvais audiniais, plazdančiomis juostomis, Pyktis energingai trypia kojomis, Meilė apkabina lopšinės melodija, sūpuoja…
Spektaklio garsinis audinys, sukurtas kompozitorių Ievos Baranauskaitės ir Mykolo Baranausko, apgaubia vyksmą, padeda vaikams suvokti, kad jausmai nėra tik žodžiai – jie turi savo elgesį, svorį ir nuotaiką. Parodoma, kad net sunkūs jausmai (pavyzdžiui, Baimė ar Liūdesys) nėra amžini – jie tiesiog tam tikru metu kažką veikia, o vėliau užleidžia vietą kitiems. Spektaklyje, kaip ir knygoje, nėra padalijimo į „gerus“ ir „blogus“ jausmus. Vaikams pasiunčiama žinutė: visi jausmai yra reikalingi ir visi turi teisę būti.
Vaidinti kūdikiams – tai ne „vaidinti“ tradicine to žodžio prasme, o kurti saugią, estetišką ir gyvą aplinką, kurioje kūdikiai yra ne žiūrovai, o lygiaverčiai dalyviai. Aktoriai čia (Monika Mikalauskaitė-Baužienė, Donatas Mickūnas, Eva Kavaliauskaitė) yra gidai, kurie kviečia tyrinėti supantį pasaulį. Jie reaguoja į vaikų žodžius, judesius ar net priėjimą prie rekvizito.
Spust glust
Lėlių ir objektų spektaklis kūdikiams „Spust glust“ (režisierė Renata Kutaitė-Raudonienė, dailininkė Gintarė Radvilavičiūtė) irgi organizuojamas taip, kad nebūtų ryškios ribos tarp aktorių ir žiūrovų ar scenografijos ir žaidimų erdvės. Spektaklis prasideda dar prieš aktoriams ištariant pirmąjį garsą ar atliekant judesį. Scenografija minkšta, „masinanti“ švelniomis tekstūromis ir pastelinėmis spalvomis. Čia nėra aštrių kampų ar agresyvių šviesos blyksnių. Kūdikiai su tėvais kviečiami į erdvę, kurioje gyvena stilizuoti, minkšti gyvūnėliai. Konkretumo šiame spektaklyje kur kas daugiau nei prieš tai aptartajame – tiesiog akyse tarsi iš nieko atsiranda kažkas: saulė, sraigė, drugelis, varlė, ežys su ežiukais, grybai, lietaus lašeliai, žuvys, bitė ir pan. Gyvūnėlių figūros ir objektai suprojektuoti taip, kad provokuotų mažųjų smalsumą, kviestų juos tyrinėti pasaulį per formą, ritmą ir judėjimą. Ta virsmų ir tapsmų grandinė įsirėmina ryto ir nakties rėmuose.
Aktoriai (M. Mikalauskaitė-Baužienė ir Vytautas Kairys) – jų kūno kalba, žvilgsniai ir garsiniai mikropasauliai – yra pagrindiniai spektaklio instrumentai. Jie meistriškai subalansuoja distanciją: išlaiko teatrinį pasakojimą, tačiau išlieka absoliučiai prieinami ir atviri gyvam kontaktui su žiūrovais; jie labai šilti ir dėmesingi. Per pirmuosius prisilietimus, garsus, vaizdus ir gyvą bendravimą mažyliams parodomi saugūs, šilti santykiai ir pirmieji žingsniai draugystės bei meilės link.
Interaktyvūs, patyriminiai
Klaipėdos lėlių teatro spektakliai „Spust glust“ ir „Ką veikia jausmai?“ reprezentuoja brandų, jautrų ir profesionalų požiūrį į jauniausią teatro publiką. Abu kūriniai veikia ne kaip pasyvaus stebėjimo objektai, o kaip interaktyvios, patyriminės erdvės, kuriose lėlių ir objektų teatro kalba tampa tiltu į ankstyvąją emocinę raidą.
„Spust glust“ per taktilinius pojūčius, šiltus prisilietimus bei garsus saugiai supažindina kūdikius su pirmaisiais bendravimo džiaugsmais, o „Ką veikia jausmai?“ vyresniems vaikams siūlo jau sudėtingesnį, terapiniais metodais grįstą emocijų atpažinimo ir valdymo žaidimą.
Abu spektakliai gręžiasi į pačią tyriausią, dar žodžiais neprisijaukintą vaikų patirtį, kurioje pasaulis pirmiausia atsiveria per prisilietimą, formą ir virpesį. Režisierių R. Kutaitės-Raudonienės ir K. Žernytės sukurtoje erdvėje objektai prabyla kaip gyvos metaforos: jie moko mažuosius įsižiūrėti ir įsiklausyti į nematomus vidinius peizažus. Šie kūriniai primena, kad teatras pačioje savo pradžioje yra ne siužetas, o saugus prieglobstis ir bendrystės ritualas. Jie kviečia permąstyti, kaip ankstyvoji patirtis formuoja mūsų gebėjimą mylėti, jausti ir priimti kitą, virstant universaliu liudijimu apie tai, kad didieji gyvenimo atsakymai visada slepiasi mažiausiuose, vos pastebimuose judesiuose.