Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro jubiliejinis koncertas „Vilties simfonija“, nuskambėjęs spalio 15-ąją, skirtas institucijos 40-mečiui ir Tarptautinei muzikos dienai, tapo gilia dvasine ir menine žinia, harmoningai sujungusia kelis esminius aspektus.
Daiva KŠANIENĖ
Ordinai ir padėkos
Prisimenant teatro ištakas, atiduota pagarba jo pradininkams ir kūrėjams.
Teatro ordinu ir padėkos raštu apdovanotas ilgametis Klaipėdos liaudies operos teatro vadovas ir dirigentas (1966–1987), choro „Klaipėda“ vadovas, Klaipėdos universiteto profesorius emeritas, Klaipėdos kultūros magistras Kazys Kšanas. Savo menine vizija ir pasiaukojamu darbu jis dešimtmečius augino teatrą ir atvedė jį iki valstybinio statuso bei meninės brandos.
Pelnytai teatro ordinu pasipuošė ir ilgametis teatro solistas (baritonas), šioje scenoje sukūręs daugybę įspūdingų, įsimenančių vaidmenų, pirmasis valstybinio teatro direktorius Šarūnas Juškevičius.
Padėkos raštais apdovanoti ilgus metus teatre dirbantys ir jam atsidavę darbuotojai: orkestro artistas, puikus trombonininkas ir grupės reguliatorius Steponas Sugintas, spektaklių vadovė Marijana Fokina, choro artistės Danutė Skurdauskytė, Liudmila Montrimienė, Reda Jucevičienė, kostiumininkė Paulina Arlauskienė, rekvizitininkė Zita Krakauskienė ir sukirpėja-kostiumų dailininkė Vilija Šuklytė. Pilnutėlėje teatro salėje „Jūra“ publika atsistojusi aplodismentais dėkojo vizionieriams, padėjusiems pamatus šiandieniniam Klaipėdos valstybiniam muzikiniam teatrui.
Jubiliejinė koncerto intencija ir jame skambėję kūriniai tapo tarsi simboliniu tiltu tarp teatro ištakų, jo sudėtingo augimo kelio ir dabartinio klestinčio, modernaus, visais atžvilgiais išaugusio Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro.
Du stambios formos opusai
Koncerte atliktus du skirtingos muzikinės kalbos bei nuotaikos stambios formos kūrinius – Alvido Remesos bažnytinę VII simfoniją-oratoriją „In Assumptione BMV“1 ir čekų kompozitoriaus Antonino Dvoržako (1841–1904) romantinę VIII simfoniją G-dur, op. 88 – suvienijo neblėstančios vilties idėja, vedanti nuo vidinės maldos bei emocinio katarsio iki šviesios, skaidrios ir džiaugsmingos būties. Kūrinius atliko galingos teatro meninės pajėgos: simfoninis orkestras, mišrus choras, solistai ir Klaipėdos choras „Aukuras“, diriguojami teatro vyriausiojo dirigento Tomo Ambrozaičio.
Klaipėdiečio kompozitoriaus A. Remesos, šiemet pažyminčio savo meninės veiklos 55-metį, kūryba stebina gausumu ir žanrų įvairove, tačiau ryškiausią pėdsaką jis palieka sakralinės muzikos erdvėje. Joje dominuojanti dvasinė dimensija ryškiausiai jaučiama monumentaliuose, gilaus tikėjimo sklidinuose opusuose. Tai „Paskutinė vakarienė“ simfoniniam orkestrui (1983), oratorija „Šventas Pranciškus Asyžietis“ solistams, chorams, orkestrui ir vargonams (1991), Simfonija Nr. 4 „Ecce Homo“ solistams, chorui ir simfoniniam orkestrui (1999), „Septyni Kristaus žodžiai“ klarnetui (1993) ir kt.; taip pat giesmėse bei smulkesnių formų liturginėse instrumentinėse kompozicijose. A. Remesa dar kūrybinio kelio pradžioje buvo įsitikinęs, kad būtent „sakralinė muzika gali trumpiausiu keliu pasiekti žmogaus sielą. Jos metafizinė prigimtis leidžia mums pakilti virš primityvios materijos, tapti geresniais“.
Panardino į sakralią erdvę
Koncerto pradžioje Klaipėdos mišraus choro „Aukuras“ (vad. T. Ambrozaitis) a cappella giedamos dvi A. Remesos giesmės iškart panardino klausytojus į sakralią erdvę ir sukūrė ypatingą susikaupimo atmosferą. Įsivyravusią kontempliatyvią nuotaiką pratęsė prof. Vytauto Tetensko meistriškai ir išraiškingai atlikta, lyrizmu ir šviesia rimtimi bei lietuviškumu dvelkianti „Melodija“ birbynei ir simfoniniam orkestrui.
Septynių dalių simfonija-oratorija „In Assumptione BMV“ („Assuptiones“) dviem solistams, mišriam chorui ir simfoniniam orkestrui – talentingas pastarojo laikotarpio (sukurta 2016 m.) A. Remesos veikalas, sukurtas pranciškoniškojo rožinio septynių paslapčių pagrindu ir dedikuotas Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų slėpiniui; jo dalys: „Angelo apreiškimas“, „Elzbietos aplankymas“, „Jėzaus Kristaus gimimas“, „Trijų išminčių pagarbinimas“, „Jėzaus atradimas šventykloje“, „Jėzaus prisikėlimas“, „Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimas ir karūnavimas“. Kaip ir kai kuriuose ankstesniuose A. Remesos bažnytiniuose kūriniuose, stilistinė ašis čia sukasi apie meditacinę, dvasingą nuotaiką, orientuotą į sakralinę ramybę, sukauptą vidinę būseną.
Šiame neįprastos ir originalios sandaros kūrinyje, simfoninės plėtotės principai organiškai susilieja su stambios formos vokalinio žanro bruožais, o jo dramaturginė bei muzikinė eiga laipsniškai veda klausytojus per esminius Švč. Mergelės Marijos žemiškojo ir dvasinio kelio etapus – nuo Angelo apsireiškimo iki paėmimo į dangų.
Meistriškai ir įtaigiai
Atsisakydamas tradicinių klasikinės simfonijos taisyklių, A. Remesa kuria savitą muzikinį pasakojimą, kuriame giliu melodiniu pradu grįsta rami, jausminga naujojo romantizmo kalba susipina su bažnytinės muzikos formomis: choralu, giedojimo tradicija, dermine harmonija. Todėl dėsninga, kad kūrinio kulminacija pasiekiama ne tradiciškai finalinėje dalyje, o pačiame opuso viduryje. Apgalvotas ir konceptualus kompozitoriaus sprendimas liturginiams tekstams (solo ir choro partijose) naudoti tris skirtingas kalbas – aramėjų, lotynų ir lietuvių – suteikė kūriniui papildomų prasmių ir universalaus sakralinio istoriškumo.
Kompozitorius VII simfonijoje-oratorijoje rado nepriekaištingą skambesio proporciją tarp solistų, choro ir simfoninio orkestro, pasiekdamas puikią pusiausvyrą, todėl orkestras niekur neužgožia vokalo. Nepaisant solinių partijų sudėtingumo, vokalinio „nepatogumo“, sunkios tarties žodžių, solistai Rita Petrauskaitė (sopranas) ir Valdas Kazlauskas (baritonas) jas atliko nepriekaištingai. Žavėjo R. Petrauskaitė, meistriškai įveikusi itin aukšto registro partijos vokalinius iššūkius. Savo skaidriu, dvasingu tembru ji puikiai įkūnijo tyrumą ir skaistumą; itin emocišingai skambėjo „Angelo apreiškimo“ bei mistinio „Švč. Mergelė Marijos dangun ėmimo“ dalys. Stabiliai ir dramatiškai įtaigiai savo partiją giedojo baritonas V. Kazlauskas. Tiesa, kiek aiškesnė abiejų solistų (ir choro) dikcija būtų padėjusi klausytojams geriau išgirsti skirtingų kalbų žodžių artikuliaciją, jų savitumą ir giliau suprasti giedamų tekstų prasmę.
Kompozitorius pagyrė
Dirigentas T. Ambrozaitis meistriškai suvaldė gausias atlikėjų pajėgas ir profesionaliai interpretavo šį itin jautrų kūrinį. Jis ne tik įspūdingai išskleidė dramatines kulminacijas, bet ir atvėrė kontempliatyvias kūrinio gelmes, sukurdamas susikaupimo reikalaujančias pianissimo akimirkas. Dirigentui pavyko atskleisti subtiliausias partitūros detales, kurios bažnytinėje erdvėje dažnai lieka neišgirstos. Juk bažnytinę muziką stipriai sąlygoja pati šventovės architektūra, jos skliautai ir natūralus aido efektas, o tai kompozitorius neišvengiamai verčia mąstyti kitaip.
Kompozitorius A. Remesa po koncerto neslėpė pasitenkinimo ir nuoširdžiai džiaugėsi meistrišku jo kūrinio atlikimu: „Jaučiau nepaprastą muzikantų, choristų ir solistų atsidavimą, nedeklaruotą susikaupimą bei rimtį. Vienu akimirksniu pasijutau taip, tarsi visi būtume persikėlę į viduramžių vienuolyną.“ Autorius pabrėžė, kad dėl itin kokybiško įgarsinimo į paviršių iškilo net smulkiausi muzikinio audinio niuansai ir subtilūs garsinai efektai. Kompozitorius pagyrė ir klausytojus: „Viską atpirko įdėmus žmonių klausymasis. Kūrinio pradžioje publika tarsi maištavo, tačiau vėliau viskas pasikeitė. Ši muzika nėra skirta audringoms emocijoms kelti – joje užkoduota geroji viltis ir amžinosios vertybės. Labai džiaugiuosi, kad publika sugebėjo tai priimti ir išgirsti, nepaisant kiekvieno klausytojo muzikinio išsilavinimo ar pasirengimo“, – kalbėjo A. Remesa.
Romantinis atokvėpis
Antrojoje dalyje Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro simfoninio orkestro atlikta A. Dvoržako VIII simfonija G-dur, op 88 (sukurta 1889 m.) suteikė klausytojams skaidraus romantinio, poetinio atokvėpio.
Šis čekų muzikos genijaus, romantizmo epochos atstovo A. Dvoržako kūrinys, sukurtas Bohemijos kaime, nuostabios gamtos apsuptyje, iš kitų to meto monumentalių, dramatiškų simfonijų išsiskiria savo šviesia, optimistine nuotaika ir netradiciniais dramaturginiais sprendimais. Nors simfonija išlaikė klasikinę keturių dalių struktūrą, jos vidinėje raidoje kompozitorius atsisakė griežtų akademinio sonatinio ciklo rėmų. Pirmojoje dalyje Allegro con brio nebėra tradicinės priešpriešos tarp pagrindinių temų – ji tiesiog perpildyta melodingų choralo, šokio ir maršo motyvų, susipynusių su čekų liaudies muzikos intonacijomis bei paukščių balsų imitacijomis. Dainingoje antrojoje dalyje Adagio rami kaimo idilė netikėtai susiduria su dramatiškais orkestro proveržiais. Trečiojoje dalyje Allegretto grazioso, užuot pasirinkęs tradicinį scherzo, autorius įpynė melancholišką valsą, nuspalvintą čekų tautinių šokių ritmais. Ciklą vainikuoja džiaugsmingas finalas Allegro ma non troppo: prasidėjęs galinga trimitų fanfara, jis išsiskleidžia audringomis šokio motyvų variacijomis ir pasiekia triumfuojančią kulminaciją.
Patyręs dirigentas T. Ambrozaitis užtikrintai suvaldė romantišką, laisvumu pasižyminčią A. Dvoržako simfonijos dramaturgiją. Dirigentas meistriškai atskleidė kontrastus, išryškino subtiliausius partitūros niuansus ir sulydė juos į vientisą muzikinę formą. Orkestras, paklusęs dirigento valiai, pademonstravo nepriekaištingą tarpusavio santykį bei intonacinį švarumą, grojo stabiliai ir dėmesingai.
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 40-mečiui skirtas koncertas „Vilties simfonija“ tapo reikšmingu miesto kultūrinio gyvenimo įvykiu. Jis sujungė istoriją ir dabartį, sakralinę gelmę bei romatikos šviesą ir padovanojo klausytojams nepamirštamų aukštosios muzikos įspūdžių.
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1 A. Remesos bažnytinė simfonija-oratorija „In Assumptione BMV“ buvo atlikta ketvirtą kartą: 2018 m. skambėjo Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno koplyčioje (atl. KVMT simfoninis orkestras, mišrus choras, solistai Rita Petrauskaitė ir Artūras Kozlovskis. Dirigavo Stasys Domarkas); du kartus 2021 m. Kauno filharmonijoje (atl. Kauno miesto simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras, solistai Gabrielė Bukinė ir Andrius Apšega. Dirigavo Robertas Šervenikas).