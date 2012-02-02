„Digeris“: karščiausiai garbinamas ir labiausiai nekenčiamas metų filmas. Kas suskaldė žiūrovus?

Naujasis režisieriaus Alejandro Gonzálezo Iñárritu filmas turėjo visus būsimo kino hito bruožus. Keturis „Oskarus“ pelnęs režisierius subūrė žymių aktorių komandą su Tomu Cruise’u priešakyje, kuris didžiajame ekrane metų metus vaikėsi neįmanomas misijas ir apie kurį sakoma, kad jis yra vienas iš nedaugelio likusių „tikrųjų kino žvaigždžių“. Režisierius turėjo įdomų scenarijų, kuriame satyra pasitelkiama ambicingoms temoms nagrinėti, ir talentingą komandą, sukūrusią ne mažiau įspūdingas dekoracijas. Tačiau po poros savaičių premjerų pasaulio kino teatruose paaiškėjo žiūrovų piniginis nuosprendis. „Digeris“ patyrė visišką finansinį fiasko. Nekankinsiu skaičiais, bet tai buvo prasčiausias premjerinis savaitgalis T. Cruise’o kaip aktoriaus karjeroje per paskutinius 20 metų.
Andrius RAMANAUSKAS
Meistriškai kurstė intrigą
Juostoje T. Cruise’as yra fiziškai neatpažįstamas. Amžiną jaunystę ir idealų Holivudo šypsnį čia pakeičia storas plastinio grimo sluoksnis, nukarusi oda, senatvinės dėmės ir antsvoris. Pagal nerašytas kino industrijos taisykles, kai pirmo ryškumo gražuolis šitaip tyčia save „subjaurina“, tai reiškia, kad siekiama „Oskaro“ ar kitų prestižinių apdovanojimų. Būtent tokią intrigą meistriškai kurstė ir išankstinė filmo rinkodara: žiūrovams buvo žadamas drąsiausias T. Cruise’o karjeros vaidmuo – po dešimtmečių, praleistų atliekant sudėtingus kaskadinius triukus, aktorius pagaliau grįžta prie rimto kino ir meta rimtą paraišką prestižiniams apdovanojimams.
Vis dėlto kai kurie kino kritikai, išliaupsinę režisieriaus ankstesnius darbus – „Hju Glaso legenda“ („The Revenant“, 2015) ir „Žmogus-paukštis“ („Birdman“, 2014 m.), – dabar negailestingai supeikė A. G. Iñárritu vien už bandymą sukurti kažką tokio grandiozinio ir ambicingo.
Filmo centre – liūdnai pagarsėjęs ir ciniškas naftos baronas Digeris Rockwell’as (akt. T. Cruise’as), kurio aklai vykdomi naftos gręžimo darbai Grenlandijoje sukelia precedento neturinčią ekologinę katastrofą. Sprogus vienam iš gręžinių, nuo ledyno atskyla milžiniškas, visos šalies dydžio ledo masyvas ir ima sparčiai judėti Europos link, grasindamas per kelias dienas nušluoti Norvegijos pakrantę pražūtingu cunamiu. Užuot ieškoję realių būdų išgelbėti milijonus gyvybių, atsakingas už nelaimę Digeris, JAV prezidentas ir aukščiausi šalies pareigūnai desperatiškai imasi informacinės blokados, tikėdamiesi nuslėpti artėjančią apokalipsę nuo visuomenės ir išsaugoti savo kailį, kol pati katastrofa dar nespėjo išslysti iš po kontrolės.
Skyla į dvi realybes
Tačiau neapsigaukite ir nesusidarykite išankstinės nuomonės vien iš šio trumpo aprašymo. Papasakoti apie „Digerį“ keliais sakiniais yra beveik neįmanoma misija. Pavadinti šį kūrinį tiesiog „satyra apie politikus ir verslininkus globalinės katastrofos akivaizdoje“ būtų tas pats, kaip apibūdinti „Titaniką“ kaip mokomąjį filmą apie laivybos saugumą arba „Matricą“ pavadinti filmu apie kompiuterių programuotojus.
Pirmąjį pusvalandį „Digeris“ iš tiesų apsimeta tradicine komiška satyra, kurioje aktoriai vaidina sąmoningai hiperbolizuotai, o preciziška kadro kompozicija ir dirbtinoka atmosfera primena Weso Andersono stilistiką. Vis dėlto, atidžiau įsižiūrėjus, jau čia galima pastebėti keistų, iš konteksto iškrentančių užuominų, kad ekrane matomame pasaulyje kažkas yra ne taip, nors žiūrėdamas pirmą kartą tų detalių nesureikšmini. Tačiau prabėgus vos pusvalandžiui žiūrovai gauna naujos informacijos dozę, ir filmas netikėtai skyla į dvi realybes, tarp kurių nuolat šokinėjama.
Scenarijuje yra trys tokie lūžio taškai. Rodos, tarsi neįvyksta jokių tradicinių veiksmo posūkių, tačiau vienas naujas faktas priverčia visą istoriją pamatyti iš visiškai kitos perspektyvos. Juosta chameleoniškai keičia savo pavidalą maždaug kas pusvalandį, drastiškai laužydama žiūrovų suvokimą.
Intelektualiniai spąstai
Todėl nė kiek nestebina, kad kino studijai buvo velniškai sunku šį filmą reklamuoti ir paaiškinti būsimiems žiūrovams, ko iš jo tikėtis. Tai ne šiaip ekologinės katastrofos satyra – tai satyros satyra. Metafilmas, kuris nevynioja žodžių į vatą ir sąmoningai provokuoja, kad jo nekęstum.
Daug kam žodis „meta“ arba „metafilmas“ tapo keiksmažodžiu „Digerio“ kontekste. Metafilmo sąvoka turbūt artimiausia terminui iš teatro pasaulio – ketvirtosios sienos sugriovimas, nors ne visai. Tai labai subtiliai savirefleksinis filmas. Tačiau savirefleksija kine yra kaip druska – vienas žiupsnelis išryškina skonį, bet visa sauja kitiems padaro patiekalą nevalgomą. Kai filmas skyla į dvi realybes, A. G. Iñárritu vienu ypu nužudo emocinį prisirišimą prie personažų.
Kaip veikia toks metafilmas? Įsivaizduokite paprastą anekdotą: „Ateina žmogus į barą, užsisako viskio, atsisuka į barmeną ir sako: klausyk, mes su tavimi net neegzistuojame, aš esu tik išgalvotas personažas pastraipoje, kurią kažkas šią akimirką skaito ekrane vien tam, kad suprastų, kas yra metafilmas. O barmenas atsidūsta: žinau, ir blogiausia, kad šitas anekdotas net neturi juokingos pabaigos – tik autoriaus norą pasirodyti protingam.“
Pagavote „kampą“? Iš pradžių tokie triukai priverčia šyptelėti ir atrodo išradingi, bet paskui supranti, kad tavimi tiesiog pasinaudojo. Jokio baro nėra, viskio nebus, o tikro juoko tuo labiau. Būtent į tokius intelektualinius spąstus „Digeris“ ir įvilioja žiūrovus. Vos tik pradedi įsitraukti į veiksmą, režisierius ištraukia iš po kojų kilimą ir tarsi sako: „Čia tik aktoriai, vaidinantys kitus aktorius. Tad per daug neįsijausk.“
Siūlo kai ką naujo
Todėl „Digeris“ tapo tuo retu kino reiškiniu, kuris nepaliko vietos abejingumui ir akimirksniu padalijo auditoriją į dvi nesutaikomas stovyklas.
Vieni jį įsimylėjo taip pat nuoširdžiai, kaip kiti ėmė jo nekęsti. Vieni pavadino jį giliu, provokuojančiu ir susimąstyti verčiančiu šedevru, o antriesiems jis tapo pretenzinga nesąmone. Tiesa slypi tame, kad filmas išties siūlo kai ką naujo, tačiau ši naujovė didelei daliai publikos tampa tiesiog per sunkiai suvirškinama. Nors pats šokinėjimas tarp dviejų realybių nėra jokia revoliucija nei literatūroje, nei kine, A. G. Iñárritu čia taip drastiškai laužo nuotaiką ir tempą, kad žiūrovų smegenims tampa beveik neįmanoma tvarkingai padėti šio kūrinio į pažįstamą lentyną.
Žiūrovų pasąmonė kine veikia paradoksaliai. Mes tarsi trokštame būti nustebinti, bet gal tik maždaug dvidešimčia procentų, o likusius aštuoniasdešimt tikimės saugaus, atpažįstamo pasakojimo šablono. O „Digeris“ peržengia šią įprastą komforto ribą, tarp žiūrinčiųjų jį kino teatre įsivyrauja nejaukumas. Nebeaišku, kur link filmas suka, stebinčiųjų suvokime atsiveria tuštuma, kurios nėra kuo užpildyti. Nors kantriausiems žiūrovams finalas galiausiai sudėlioja visus taškus ant „i“, o tie, kuriems pritrūksta kantrybės, iš kino salės išeina jį nurašę kaip pernelyg pasipūtusį eksperimentą, kad juo būtų galima mėgautis.
Tačiau tiems, kurie priima žaidimo taisykles, filmas atveria kur kas gilesnį klodą nei vien paviršinė klimato kaitos ir besočio kapitalizmo kritika. Jis skaudžiai diagnozuoja mūsų šiandienos susvetimėjimą, kai daugelis gyvena savo informaciniame burbule arba susikurto pasaulio vizijoje, o išpūsti ego neleidžia žmonėms susikalbėti ir pripažinti bendros tiesos net mirtino pavojaus akivaizdoje – bendrą realybę mes, deja, suvokiame tik tada, kai blogiausia katastrofa jau būna įvykusi.
Atradimas ar nusivylimas?
Pats režisierius savo filmą apibūdino taip: „Manau, kad mūsų, kaip pasakotojų, pareiga yra stengtis pasakyti ar išreikšti istoriją kuo originalesniu būdu. Pradinis scenarijaus pavadinimas buvo „Bla, bla, bla“, ir būtent apie tai yra ši istorija. Ji apie baisiausią ginklą, kokį turi visi žmonės, – liežuvį. Štai kas yra tikrasis ginklas. Mes nenorėjome pasakoti istorijos apie klimato kaitą ar apie politiką. Tikiuosi, kad ši istorija peržengia politikos ribas. Norėjome pakalbėti apie žmogiškąją „bla, bla, bla“ prigimtį. Kalba yra įrankis. Tai tiltas, sukuriantis bendrą realybę. Tačiau tai ir ginklas, skirtas naikinti. Manau, tai yra vieni iš spąstų, kuriuose dabar esame atsidūrę kaip visuomenė.“
Vis dėlto, kad ir koks keistas, nepatogus ar radikaliai publiką skaldantis būtų „Digeris“, net ir aršiausi jo kritikai negali prikibti prie techninio filmo lygio. Aktorių meistrystė, vizualinė estetika, operatoriaus darbas ir visi kiti kinematografiniai parametrai čia yra tiesiog aukščiausios prabos. Visas nepasitenkinimas ir pyktis kyla iš paties kūrinio architektūros, dramaturginių triukų ir to specifinio, kiek provokuojančio režisieriaus kuriamo santykio su žiūrovais.
Šią patirtį geriausiai iliustruoja santykis su magijos šou: vieni žiūrovai dega smalsumu pamatyti, kaip iš tikrųjų atliekamas triukas, o kiti kategoriškai atsisako žvilgtelėti už uždangos, kad neišsisklaidytų stebuklo pojūtis. Būtent tai, kuriai iš šių grupių priskiriate save, ir nulems, ar šis filmas taps jūsų atradimu, ar nusivylimu.
NAUJAS FILMAS
Pavadinimas: „Digeris“ / „Digger“.
Žanras: juodoji komedija, drama, satyra.
Šalis: JAV, 2026 m.
Režisierius: Alejandras Gonzálezas Iñárritu.
Scenarijaus autoriai: A. G. Iñárritu, Sabina Berman, Alexanderis Dinelaris Jr., Nicolás Giacobone.
Operatorius: Emmanuelis Lubezki’s.
Kompozitorius: Cosmo Sheldrake’as.
Aktoriai: Tomas Cruise’as, Rizas Ahmedas, Johnas Goodmanas, Sandra Hüller, Jesse Plemonsas.
Trukmė: 2 val. 8 min.
Amžiaus cenzas: žiūrovams nuo 16 metų.