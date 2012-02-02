Į nemokamus koncertus kviečia jubiliejinis dešimtasis Kretingos senosios muzikos festivalis

Kretinga švenčia jubiliejų – jau dešimtą vasarą iš eilės į šį regioninį Lietuvos miestą atvyksta garsiausios pasaulyje senosios muzikos žvaigždės. Atlikėjų, kurie pasirodo žymiausiuose Niujorko „Metropoliteno“, Milano „La Scala“ ar Paryžiaus operos teatruose, Londono „Wigmore Hall“, Hamburgo „Elbphilharmonie“ ar Amsterdamo „Concertgebouw“ scenose, Kretingos pranciškonų bažnyčioje galima pasiklausyti nemokamai. Juos į Kretingą atvilioja Tarptautinio Kretingos senosios muzikos festivalio meno vadovas Rodrigo Calveyra, garsus senosios muzikos atlikėjas, aktyviai koncertuojantis visoje Europoje, bei unikalusis instrumentas – seniausi Lietuvos vargonai (1680 m.), įkurdinti puikioje Kretingos pranciškonų bažnyčios akustikoje. Pagrindinėje festivalio jubiliejinių metų programoje nuo liepos 30 d. iki rugpjūčio 16 d. skambės septyni koncertai, kuriuose pasirodys muzikantai ir ansambliai iš Šveicarijos, Italijos, Čekijos, Prancūzijos, Ispanijos, Portugalijos, Jungtinės Karalystės bei kitų šalių.
Prieinama visiems
Calveyra prisimena: „Prieš dešimt metų kartu su festivalio prodiusere Renata Dubinskaite pradėjome festivalį, kad senieji Kretingos vargonai iš tiesų gyventų, pagaliau visiškai atsiskleistų visu savo grožiu ir taptų plačiai žinomi visoje Lietuvoje ir Europoje. Šią mintį visa širdimi palaikė tuometis bažnyčios klebonas brolis Antanas ir toliau palaiko Kretingos pranciškonų vienuolynas, Lietuvos kultūros taryba, šveicarų fondas „Art Mentor“, Kretingos rajono savivaldybė ir kiti nuolatiniai partneriai. Nuo pat pradžių turėjau ambicingą svajonę – kad aukščiausio lygio tarptautinė senoji muzika būtų prieinama visiems. Šiandien džiaugiuosi matydamas, kuo ši svajonė virto. Festivalis užaugo į vieną ryškiausių senosios muzikos renginių Baltijos regione. Svarbiausia, kad jis išliko absoliučiai atviras klausytojams – visi koncertai buvo ir yra nemokami, todėl čia tikrai laukiamas kiekvienas. Man asmeniškai šis festivalis – tai sunkus, bet įkvepiantis dešimties metų darbas, grįstas tikėjimu, kad ypatinga vieta, turinti turtingą istoriją, gali virsti gyvu tarptautinės kultūros centru. Pasaulinio lygio kultūra skleidžiasi ne tik didmiesčiuose.“
Jubiliejinės programos idėja – tęsti publikos supažindinimą su vis naujomis senosios muzikos žvaigždėmis ir atsigręžti į kai kuriuos ryškiausius festivalyje jau anksčiau pasirodžiusius atlikėjus.
Venecijos aidai
Jubiliejinius festivalio metus liepos 30 d. Kretingos pranciškonų bažnyčioje atidarys čia sugrįžtantis bene garsiausias istorinių pučiamųjų instrumentų ansamblis iš Šveicarijos „Les Cornets Noirs“ (lt. juodieji kornetai). Kornetai ir barokiniai trombonai visada buvo svarbi Kretingos senosios muzikos festivalio dalis, kadangi būtent šiems dviems instrumentams istoriškai anksčiausiai leista groti bažnyčiose greta vargonų ir dainininkų. Ansamblio atliekamoje XVI–XVII a. sandūros Venecijos muzikos programoje publika išgirs ir dulčianą – barokinį fagotą.
Rugpjūčio 1 d. Venecijos temą pratęs festivalį organizuojantis senosios muzikos ansamblis „Canto Fiorito“ iš Vilniaus, kviesdamas pagerbti didįjį XVII a. operos genijų ir Venecijos San Marco bazilikos kapelmeisterį Francesco Cavalli (šiemet minimos 350-osios jo mirties metinės). Programoje mecosopranas R. Dubinskaitė įkūnys kontrastingiausius F. Cavalli operų personažus ir atliks jo sukurtą sakralinę muziką kartu su tarptautine instrumentininkų komanda, vadovaujama R. Calveyros.
Senos ir naujos pažintys
Į Kretingą rugpjūčio 4 d. sugrįš legendinis senosios muzikos sopranas Maria Cristina Kiehr (Argentina, Šveicarija). Ši dainininkė įamžino Kretingos senosios muzikos festivalio gimimo akimirką – dainavo pačiame pirmajame jo koncerte 2017 m. Pastaruoju laiku ji daugiausia atlieka Renesanso epochos repertuarą, ir toliau stebindama klausytojus savo balso tyrumu, begalinėmis melodinėmis linijomis. Pasirodydama kartu su vihuelos atlikėju Arieliu Abramovichiumi (Argentina, Ispanija), ji išsamiai pristatys Lietuvos publikai mažai žinomą XVI a. ispanų kompozitorių Alonso Mudarrą.
Rugpjūčio 9 d. laukia ypatinga pažintis su garsiu portugalų sopranu Ana Quintans, kuriai talkins vargonininkas Fernando Miguelis Jalôto (Portugalija). Tai pirmas kartas, kai festivalyje pasirodo šios šalies atlikėjai, be ispanų bei italų baroko repertuaro, pristatydami ir Lietuvoje beveik nepažįstamą portugalų senąją muziką. A. Quintans, dainuojanti su garsiausiais senosios muzikos ansambliais prestižiniuose Europos festivaliuose ir operos teatruose, nuo pirmųjų muzikos taktų atpažįstama dėl savo išskirtinio grožio balso tembro ir perteikiamų emocijų šilumos. Rudenį šį koncertą visos Lietuvos klausytojams transliuos ištikimas festivalio informacinis partneris LRT.
Smuiko ir vargonų solo
Smuiko rečitaliui rugpjūčio 13 d. į Kretingą vėl atvyks barokinio smuiko žvaigždė Rodolfo Richteris (Brazilija, Jungtinė Karalystė). Pačiame pandemijos įkarštyje, Kretingos festivaliui sugebėjus išlikti ir įvykti, jis stulbino klausytojus savo atlikimo meistryste ir subtilumu, kone viršydamas smuiko galimybes. Kartu su vargonininku Jamesu Johnstone’u (Jungtinė Karalystė) jis klausytojams dovanos Johanno Sebastiano Bacho ir Dresdeno dvaro muzikos programą.
Kaip kasmet, vienas festivalio koncertas skiriamas vargonams solo, kad ši istorinė pažiba suspindėtų visomis savo spalvomis. Tai padaryti patikėta žymiam vargonininkui Massimiliano Raschietti (Italija), kuris rugpjūčio 14 d. džiugins klausytojus programa, atskleidžiančia folkloro įtakas vargonų repertuarui Renesanso ir Baroko laikais.
Finale – violų konsortas
Rugpjūčio 16 d. jubiliejinę festivalio šventę iškilmingai užbaigs garsusis ispanų senosios muzikos ansamblis „Accademia del piacere”, vadovaujamas violos da gambos meistro Fahmi Alqhai. Pirmą kartą festivalio istorijoje publika išgirs, kaip skamba keturios violos da gambos. Violų konsortas – tai Renesanso laikais susiformavęs instrumentų ansamblis, kurio švelnus, sodrus skambesys ir lygiaverčių balsų dialogas šimtmečius buvo laikomi tobulo muzikinio skambesio etalonu. Šiame koncerte ir vėl karaliaus neprilygstamasis J. S. Bachas, kuris išplėtojo XVI a. renesansines liuteronų giesmes, paversdamas jas rafinuoto kontrapunkto kompozicijomis, o „Accademia del piacere“ pritaikė jas violų konsortui. Šio ansamblio pasirodymas Kretingos festivalyje tapo įmanomas jį parėmus Ispanijos ambasadai Lietuvoje ir Ispanijos kultūros fondui / Acción Cultural Española.
Visi jubiliejinio festivalio koncertai vyks toje pačioje vietoje ir tuo pačiu laiku – 19 val. Kretingos pranciškonų bažnyčioje. Kadangi koncertai nemokami, norint užsitikrinti sėdimas vietas, klausytojams rekomenduojama atvykti gerokai iš anksto. Detali festivalio programa skelbiama www.kretingafestival.lt.
PR