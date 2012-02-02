GINTARO LAŠAI. Daiva MOLYTĖ-LUKAUSKIENĖ

22 Dec

Daiva MOLYTĖ-LUKAUSKIENĖ

 

Rolandui R.

 

Štai ir viskas. Skaitau tavo knygą. Istorija baigės.

Teka laikas ir ašaros džiūsta tarp pirštų.

Tu tą kartą sudie pasakei savo meilei,

Ir tave ji lyg vaikišką žaislą užmiršo.

 

Ir nustūmė į prarają juodą,

Nepriklausomo teismo akordais…

Tik neverk, neraudok, vienas kitą išduoda

Ir parduoda svajonių imperijas ordos.

 

Jūs žiūrėjot į jūroje skęstantį laiką,

Mėnesienos šviesoj skauduliais aptaškyti.

Trenkė maršą tamsoj pabrolys idiotas,

Liejos raidės, norėjos rašyti, paišyti

 

Vieną žodį, o gal testamentą…

 

 

Šiandien nauja diena ir naujas sausis

 

Ant seno stalo staltiesė šilkinė

Pyragas vakaro puotos likučiai

Ryto kava alsuoja rytas

Įkvėpti į plaučius kasdieniškai

Gurkšnoti širdgėlą kalbėtis mintimis

Lentynoj knygos mirusių bičiulių

Mojuoja vėliavom iš praeities

Iš vienišystės freskų žvelgia

Klastingos pakeleivės trokšta meilės

Ir garbės ir pinigų ir išdavysčių

Nuodus išliejus žūstančioji garsiai šaukia

Jos mylimasis nesugrįžta…

Mašinos rieda ir nauja diena

Ir naujas sausis…

Scena sena iš seno filmo

Penelopė Euridikė Odisėjas

Cezaris ir Mindaugas ir Gediminas Vytautas

Iškosėju visus vardus nes sausis

Bus  vasaris kovas ir balandis gegužė bus ir

Metų virsmas istorijos nesikečia

Tik moterys ir mylimieji…

 

 

***

 

Nekviesk manęs į kraugerišką puotą,

Kur skamba tavo žodžiai tarsi mylimųjų kaulai…

Būsi viena iš atstumtųjų, ta, raupsuota,

Kas vakarą dainuos tau vėjai graudžiai.

 

Graudžiau už nebūtį, kurią pati sukūrei,

Naikindama ir nuodydama godžiai gėrei,

Iš prarastosios Gralio taurės  vėlei

Tikėdama, kad grįžta mylimieji, kad užbūrei

 

Rašydama knygas, eilėraščius, romanus. Tai

Tavo išgalvoti personažai geria laumių girą

Ir jis vienintelis, per salę žengia drąsiai,

Rankoj laikydamas nuvytusį jurginą…

 

 

Vilniaus senamiestis 

 

Nušvinta ryto saulė

Užuolaidą nutraukiu

Kad išvysčiau sieną

Apaugusią žaliais vijokliais

 

Kaminai keisti ir siena

Raudonos molio plytos

Čerpės mažas langas užuolaida

Eklektiškai sumirgantis fasadas

Paukštis žvilgsnis

Klajodamas atsimuša ir

Dūžta stiklas šukės

Žemyn kartu su medžių lapais…

 

Pavasariui kvėpuojant

Medžių šakomis

Per sieną ir už sienos

 

 

***

 

Mano maldas išgirsk ir išklausyk

kai artėju link aukšto bokšto

 

Link kryžiaus kurį matau kasdien

pro virtuvės langą nušviestą saulės

 

Mėnulio ir kitų dangaus žvaigždžių

ir planetų ir miesto šviesų

 

Geismu prisipildo laukimo indai

ir viltinga šviesa  iš tylos rūko išnyra laivas

 

Vakaro liepsnoms žaižaruojant pakrantėj

įsliuogia pro uosto vartus

 

Realus vaizdas

tarytum iš mažos monotipijos liejasi spalvos

 

Prie molo stovi smalsuolių būrys

– meldžiasi vėjui ir vakarui

 

 

Gdansko miesto krantinėje

 

Paslaptingi miražai

Seniai nukabinti paveikslai

Nuo praeities sienų

Kai plasnojame naktį į šviesą

Tarytum drugiai

Iš kitos pakrantės

Pakylam ir sukamės

Velnio rate

Vienas du trys

Stabdykite laiką

Išleiskite

Užsitrenkia durys

Daugybė sukinių virš

Miesto namų ir fontanų ir upės

Stiklinėje kabinoje

Įkalinti

Pirmąjį kartą

Pirmą ir paskutinį

 

 

Žuvies restorane

 

Ieškojom jo visą vakarą visą tamsųjį laiką

Alkani ir ištroškę tarytum išvaryti

Iš miesto iš bendruomenės iš bandos

Klajojome siauromis gatvėmis ir skersgatviais

Keliavome palei upę sutrikę

Girdėjom kaip senoje karuselėje girgžda

Užstrigę mūsų įgeidžiai ir norai

Gal padės tie kurie eina priekyje

O gal sekantys paskui taps tramplinu

Tikslui pasiekti

 

 

***

 

ir vėjas rytinis

nuo marių žvarbusis

nutalžo rankas

ir veidą ir

patekant saulei

išdėlioja spalvas

išnešioja lapus

šiurpus šis peizažas

dangaus fono rėmai

mediniai pavasariai

rudenys žiemos

sustingusio laiko

trapi aureolė

tinklai: žvejo valtis

ir kirai žuvėdros

lyg grobio tykotų ar

lauktų manęs

 

 

 

