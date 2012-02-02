Klaipėda švenčia: LMTA Klaipėdos fakulteto 55-ojo gimtadienio šventėje pasirodys garsūs dėstytojai ir talentingi studentai

Šį rudenį Klaipėdoje šurmuliuos menas – 55-ąjį gimtadienį minintis Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) Klaipėdos fakultetas miesto gyventojus ir svečius pakvies į specialiai šiai progai skirtą renginių programą. Porą mėnesių truksiančio kultūrinio festivalio metu žiūrovai turės unikalią galimybę susipažinti su tarp LMTA sienų gimstančiais muzikos, teatro ir šokio kūriniais.
Kultūros lopšys
LMTA Klaipėdos fakultetas savo istoriją pradėjo skaičiuoti 1971 m. gegužę, kai tuometis švietimo ministras Henrikas Zabulis išleido įsakymą steigti Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos muzikos fakultetą. Per 55 metų laikotarpį dabartinis LMTA Klaipėdos fakultetas patyrė daug permainų, net kelis kartus buvo keičiama jo struktūra ir priklausymas, bet esminė misija nesikeitė – ruošti kultūros darbuotojus ir pedagogus, kurie įspūdingai prisidėjo ir tebeprisideda prie Vakarų Lietuvos regiono ir visos Lietuvos kultūrinio gyvenimo.
2018 m. Klaipėdos fakultetas buvo vėl sugrąžintas į LMTA sudėtį. LMTA Klaipėdos fakulteto dekanė Loreta Jonavičienė džiaugiasi, kad šio fakulteto absolventai aktyviai užsiima kultūrine veikla, yra aktyvūs didžiųjų Lietuvos renginių dalyviai ir organizatoriai.
„Atsigręžus atgal, labiausiai džiugina absolventų laimėjimai ir jų darbai. Į dainų šventes daugiausia suvažiuoja būtent Klaipėdos fakulteto absolventai su jų vadovaujamais meno kolektyvais. Jie atveža didžiausią būrį muzikantų, dainininkų ir šokėjų, yra kviečiami būti dainų švenčių, įvairių festivalių dirigentais, asistentais, baletmeisteriais, režisieriais. Studijas baigę puikūs mokytojai su savo mokiniais yra tapę tarptautinių ir nacionalinių konkursų bei festivalių laureatais“, – apie LMTA Klaipėdos fakulteto alumnus pasakojo fakulteto dekanė L. Jonavičienė.
Šiuo metu Klaipėdos fakultete vykdomos dviejų – bakalauro ir magistrantūros – pakopų, trijų meno krypčių – muzikos, šokio ir teatro – studijos.
Su elektronine muzika
„Klaipėda švenčia“ festivalis prasidės rugsėjo 1-ąją kartu su naujaisiais studijų metais įspūdingu elektroninės muzikos koncertu, kuris taps ne tik Klaipėdos fakulteto, bet ir viso Klaipėdos miesto švente. Rugsėjo 1-ąją akademijos kiemelis atsivers studentams, būsimiems studentams, miesto bendruomenei ir visiems šiuolaikinės muzikos gerbėjams.
Šis gimtadienio vakaras kviečia patirti gyvą, šiuolaikišką ir nuolat kintančią LMTA kūrybinę energiją. Scenoje pasirodys LMTA profesoriai, kompozitoriai ir elektroninės muzikos kūrėjai: kompozitorius, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Mindaugas Urbaitis kartu su elektroninės muzikos kūrėja, DJ ir Auksinio scenos kryžiaus laureate Marija Paškevičiūte, kūrybinėje veikloje žinoma kaip Maria Paskevic, pristatysiantys projektą „Čiurlionis Remixed Live“, LMTA dėstytojas ir muzikos studijų inovacijų centro vadovas Mantautas Krukauskas improvizuos prie DJ pulto, o muzikos apdovanojimų M.A.M.A. laureatė, viena perspektyviausių Europos muzikos atlikėjų tituluojama Monikaze (Monika Zenkevičiūtė) atliks naujausias ir jau hitais spėjusias tapti dainas.
Didieji scenos vardai
Festivalio „Klaipėda švenčia“ metu žiūrovai turės galimybę išvysti retai uostamiestyje matomus, bet muzikos gerbėjų ypač pamiltus scenos grandus. Rugsėjo 24-ąją LMTA Klaipėdos fakulteto koncertų salėje muzikos skambesiu dalysis LMTA profesoriai ir dėstytojai – atlikėjai, kurių vardai neatsiejami nuo Lietuvos muzikinės kultūros: Petras Geniušas, Zbignevas Ibelhauptas ir Rūta Rikterė, Petras Vyšniauskas ir Egidijus Buožis, Renata Marcinkutė-Lesieur, Monika Marija Dičiūnė, Tomas Dičiūnas ir Liudas Mockūnas. Vakaro programoje susilies klasikinė muzika ir džiazas, skambės solo, duetai ir trio, o kiekvienas pasirodymas atskleis savitą muzikinį pasaulį. Tai kartu ir reta proga pasimėgauti muzika išskirtinio interjero ir akustikos LMTA Klaipėdos fakulteto koncertų salėje, kuri retai kada būna atvira viešiems koncertams.
Tai koncertas, kuriame LMTA atsiskleis ne tik kaip akademinė aplinka, bet ir kaip gyvas Lietuvos muzikos kūrybos centras – vieta, kur gimsta netikėti susitikimai, nauji skambesiai ir įkvepiančios meninės idėjos, cirkuliuoja gyva kūrybinė energija. Bilietus į šį koncertą jau galima įsigyti bilietai.lt platformoje.
Reivas ir maištas
Spalį į šokio pasaulį pasinerti kvies LMTA šiuolaikinio šokio studijų programos absolventų gaivališkas ir energingas spektaklis „Rave of Riot“, kurtas kartu su LMTA dėstytoja, viena ryškiausių šiuolaikinio šokio kūrėjų Agniete Lisičkinaite. Tai intensyvi judesio, garso ir kolektyvinės energijos patirtis, kviečianti tyrinėti laisvės, protesto ir bendrystės ribas.
Spektaklyje susitinka dvi iš pirmo žvilgsnio skirtingos, tačiau savo esme artimos socialinės erdvės – reivas ir maištas. Jose individualumas transformuojasi į bendrumą, o asmeninis laisvės troškimas tampa kolektyvine patirtimi per ritmą, judesį, bendrą pulsą. Šokio spektaklis kelia klausimą, ar maištas yra laisvas pasirinkimas, ar neišvengiama socialinė ir psichologinė būtinybė. Tiek reivą, tiek protestą vienija tas pats troškimas – išsilaisvinti.
Šiuo spektakliu choreografė A. Lisičkinaitė tęsia savo kūrybinius tyrimus, kaip sceninės raiškos priemonėmis įkūnyti protestą. Kartu su LMTA šiuolaikinio šokio specialybės absolventais ji sukūrė nenutrūkstančią judesio kelionę išsilaisvinimo link, joje asmeninis balsas susilieja su kolektyvine jėga.
„Rave of Riot“ sulaukė išskirtinio įvertinimo Lietuvos scenos menų lauke – 2025 m. spektaklis buvo atrinktas atidaryti tarptautinį „Sirenų“ festivalį, o jo komanda pelnė apdovanojimą „Už išskirtinę energiją“.
Simfoninis skambesys
Lapkričio 12-ąją festivalį uždarys LMTA simfoninio orkestro, vadovaujamo prof. Martyno Staškaus, specialiai šiai progai ruošiama programa, kurią pradės ypatinga dedikacija Klaipėdai – skambės klaipėdiečio kompozitoriaus Zigmo Virkšo kūrinys „Į kylančią paukštę“, naujai atgimęs orkestrinėje versijoje. Originaliai fortepijonui ir smuikui sukurtas opusas šiame koncerte įgaus naują skambesį smuikui, obojui ir simfoniniam orkestrui, sujungdamas kompozitoriaus kūrybinį palikimą, Klaipėdos muzikinę dvasią ir šių dienų jaunųjų atlikėjų interpretaciją.
Taip pat koncerte skambės monumentali Hectoro Berliozo „Fantastinė simfonija“ – vienas ryškiausių romantizmo epochos šedevrų. Tai kūrinys, reikalaujantis ne tik techninio virtuoziškumo, bet ir brandžios meninės vaizduotės, leidžiantis atsiskleisti visai simfoninio orkestro garsų paletei, emocinei jėgai ir atlikėjų meistriškumui.
LMTA simfoninis orkestras, įsteigtas 1953 m., yra antrasis seniausias iš šiandien veikiančių Lietuvos simfoninių kolektyvų. Orkestrą sudaro styginių, pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedrų studentai, kurie kasmet pavasarį ir rudenį susiburia bendram muzikavimui ir pristato naujas programas. Per orkestro gyvavimo laikotarpį su juo dirbo iškiliausi Lietuvos dirigentai ir atlikėjai: Abelis Klenickis, Jurgis Fledžinskas, Juozas Domarkas, Gintaras Rinkevičius, Laurynas Vakaris Lopas, Robertas Šervenikas. Nuo 2013 m. orkestrui vadovauja dirigentas prof. M. Staškus.
Teatrinės improvizacijos
Festivalyje „Klaipėda švenčia“ pasirodys ir teatralai – dėstytojai bei studentai. LMTA Klaipėdos fakulteto Mokomajame teatre bus pristatomos specialiai Klaipėdai paruoštos improvizacijos. Daugiau informacijos apie jas bus atskleista rugsėjo pabaigoje.
Bilietus į renginius „Koncertuoja muzikos grandai“, šokio spektaklį „Rave of Riot“ ir LMTA simfoninio orkestro koncertą Klaipėdos koncertų salėje platina bilietai.lt. Rugsėjo 1-osios koncertas nemokamas ir atviras visiems.
Daugiau informacijos apie festivalį ir išsamią renginio programą rasite lmta.lt.