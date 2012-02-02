Nida TIMINSKAITĖ

09 Sep

***

 

bandau rasti kalbą

su jūra ir smėliu

su pasauliu ir su savim

šiek tiek pabėgti

nuo karo liepsnose

skendinčios žiniasklaidos

trumpų mirties pranešimų

apie tuos, kurie dar gyvi

 

kelionė prasideda čia

čia ir baigiasi

dviračių gyvate rangosi

šlapias asfaltas

 

eisiu į mišką ieškoti princo

virtusio samanota rupūže

kelio ženklai rodo nuolydį

septyni – aštuoni procentai –

tiek nūnai kritusi kultūra.

 

 

***

 

lupu atmintį

kaip margučio lukštą

atsilupa marmurinės mozaikos

nelygiais kraštais

kaip oda nuo žaizdos

kiekvienoje

miniatiūrinis

prabėgusio laiko pasaulis…

…………………………………….

nukristi

ir prisikelti…

 

 

***

 

kai vaikystės miesto peizažas išskysta

ir lieka tik neryškūs jo kontūrai

kaip sugrąžinti jam tą vertę ir formą

kažkada tokią ryškią, badančią akis

ir panages iki kraujo

sugeliančia

pirmųjų pasimatymų kasdienybe

perskaitytom knygom apie tolimiausius kraštus

kurie mus tik žymiai vėliau suviliojo

kad pamirštume gimtąjį miestą –

liktų tik nebylūs prisiminimai

kontūrais

išsiskleidžiantys peizaže

lyg senos knygos puslapiai

Iš kurių išminties gali pasisemti pirštais

 

Ir staiga

juose pražydęs

užmirštas gėlės žiedas

tokiais prisilietimo bijančiais

jautriais žiedlapiais

knygoje suspaustos gėlės žiedlapiais

neryškiu siluetu atkartojančiais jos likimą

ir saugančiais visą jaunystės prasmę

 

 

***

 

ramybė – būti dideliu kalnu

su šviesos akimis

nugalėti tamsą

tyla – ji be pradžios pabaigos

kur triukšmą sugeria dukslios sienos

ir lieka tik pavieniai neišrankūs garsai

po užtvenkto tvano

skelbiantys naują pradžią.

 

 

***

 

padūmavę marių krantai

tyliai seka istorijas

akmenys kivių spalvos –

vietos brangakmeniai

medžio viršūnėje

saulės blyškus

vos pro debesis

prasišviečiantis veidas

vanduo – atmintis

ribuliuoja

duždamas į krantą purslais

šiaurės pavasario vidurys

vidury vandenų

į marias įsibridusios

energingai prausiasi

trys varnos švaruolės –

tikėdamos, kad pabals.

 

 

***

 

trupantys smėlio laiptai –

miestas su senų civilizacijų

daugiabučiais

marių karūnuotas žaltys

saugo mirusį miestą

tų miestų papėdėje

pasitaiko

ir purpurinio smėlio –

karalių čia būta…

 

 

laikrodis I

 

viksvos skriestuvas smėlyje

brėžia dailų apskritimą

ta orbita

jai visas pasaulis

tos ribos

visas buvęs, esamas

ir būsimas laikas

valdomas vėjo ir smėlio

kur valandos žymimos

paukščio pėdutėm

 

 

laikrodis II

 

penkioliktos valandos šešėlyje

kaip senoj fotografijoj

išryškėja

krūmokšnių, aplipusių pūkuotais kačiukais

užkariaujančių senas kuršių teritorijas,

beribė šviesa

 

vėjas čia atneša jūros aidą

kopos traukia ir traukia marių link –

ilga jų kelionė

sartre’as į priešingą pusę

contre le vent

baltijos link

 

 

***

 

ieva prie kalno

kaip ilgakaklė gulbė baltoji

mariose

pasileidus šviesiąsias kasas

užkerėta raganų

laukia atplaukiančio garlaiviu

karalaičio

kad šis ją išvaduotų nuo burtų

nes tamsiaveidė ragana

akylai ją saugo

ir mėgsta mosuoti kirviu

………………………………

abi jos dažnai vaidenasi

tuščiuose galerijos kambariuos.

 

 

***

 

patinka

praverti duris į pasaulį

už kurių

nebylios pušys

grumias su vėju

 

 

***

 

akmens akis neregė pakrantėj

pasipuošusi

dirbtinėm plunksnos blakstienom

ir svetimu ilgesiu

 

 

***

 

plekšnės oda – pergamentas

ant kurio rašo

saulė, smėlis ir jūra.

 

 

***

 

horizonte – laivo bažnyčia

vieniša burė

pasiklydusiems paukščiams

 

2026 m. balandis, Nida

 

Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas