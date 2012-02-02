Sondra SIMANA eilės

02 Apr

 

Šią šaltą žiemą skaitant Patti Smith jaukiuose Snieguolės namuose

 

Jų vardus tari tvirtai lyg delnu kaltum vinį į šerpetotą lentą

Pasitikiu tavimi besąlygiškai

Pavyzdžiui, tas kaubojus iš pirmo puslapio

Kai jis pirštais lyžteli plačiabrylės skrybėlės kraštą

Pereina puslapį tiksliais tavo žodžių gestais

Neišsigąstu

Juk taip atrodo pasitikėjimas kitu

tuo, kurio niekada nematei ir nepamatysi

kaip ir tavęs, gyvenančios už vandenyno

nuotraukoje sėdinčios atsainia poza

žvelgiančios į lango pusę

į šviesos pievą, kurioje, lengva įsivaizduoti,

ganosi Viljamo Bleiko blusos dvasia

Man patinka skaityti tavąjį balsą

Smilkstantį siauru dūmeliu prie Akutagavos kapo

Prie Sylvios Plath ir Jeano Genet pavardžių akmeny

Lyg tavo balsas būtų platus kastuvėlis, paruoštas sniego kasimui

Nuo puriomis kupetomis užverstų atminties paminklėlių

 

Ir tikrai, juk šiais metais žiema šalta ir snieginga

seniai jau tokios nebuvo

Stebiu, kaip už lango

Iš kaimyninio kiemo mašina išvažiuoja

Storu sniego sluoksniu užklijuotais langais

Tyliai nuslenka šalčio nupoliruotu gatvės paviršiumi

Ir pranyksta akinant baltai žiemos saulei

 

Esu tavojo traukinio M vagonas

Su sniego žėručiu aklinai užklijuotais langais

Pasileidžiu per dykumą žiemos bėgiais

Tavo kastuvėlis ritmingai dunksi

 

 

Ruah

 

Tu atskridai į mūsų miestą

Vaikščiojai pilka pilkomis gatvėmis

Kartais šalia tavęs tipendavo aukštas laibas senukas

Sakei, kad tai tavo dieduška

Jo kumpa nosis ir kuprelė, ir gyvenimas

Viskas jau buvo pasiekę nuokalnę

O tu šalia jo ėjai kaip Atėnė

Su žemai nuleistu kalaviju

Ramiai gęstanti balta kalija prie Išeinančiojo peties

Tik tada dar nežinojau, negalėjau suprasti iš tavo vos judančių lūpų,

Kad palaidojai savo mylimąją

Kad ji netikėtai ištirpo kalnų trobelėje

Kur jūs dviese kūrėte kiną, dviese gyvenote po vieną

Gėrėte kavą terasoje, akinių stikluose aižėjant keteroms

Kai sutikau tave pilką pilkoje mūsų gatvėje

Nežinojau, kad tu našlė, eini šalia dieduškos

Lyg plauktum gilaus urvo dugnu, pavirtusi klaidžiojančia tamsos liepsnele

O už jūsų namelio lango

Tik sniegenos

Tik judviejų filmų herojai

Tikresni už jūsų būsimą gyvenimą

Kai sapnuoji atmerktomis akimis

Nepasiekiama mūsų pilkos gatvės triukšmo

Tik švelniai pridengta nuo saulės

Dieduškos  ištysusiu šešėliu

Laviruoji ant mirusios mylimosios ilgų blakstienų

Gimtajame savo mieste – amžino įšalo žemėje

 

 

Jei myli, esi lengvas

 

Voliojasi žmogus po aukštą pievą, kvatodamas pilnais laimės plaučiais1

Ridenasi nuo kalno, plaukų šluotelėmis sklaidydamas žiedadulkių debesis

Pasiekia upę slėnio vidury, į tekantį vandenį pliumpteli, irias tolyn

Lyg būtų mėlyna arba žalia, atitrūkusi nuo spalvoto pasaulio krašto

Gal ir visai atsitiktinai įgavusi žmogaus formą, panorėjusi šokti, plaukti, siautėti

Ir kiekvieną akimirką keistis.

Ar ne keista, galvoja upės plukdomas žmogus

Kaip greitai pro šalį bėga laukai, medžiai, namai ir žmonės

Ir kaip greitai aš pats pro juos bėgu

Bet ar tikrai nėra nieko pastovaus

Ar viskas kaip beribės, link horizonto tįstančios

Kalnų paklodės – nužydi, nuvysta ir nugarma žemyn

Tarp dviejų kalnų milžinų – tarp praeities ir ateities

Ir vėl iš pradžių

Kas esu šioje tėkmėje

Pasroviui plaukiantis sausas šapelis

Nei grožio, nei pasipriešinimo

Tik į formą sustumtos žmogaus kūno ląstelės – kojos, rankos, liemuo ir galva

Štai ir viskas

Totali neįžengiama tamsa

Kurioje tas pats žmogus

Tas pats ridenęsis ir plaukęs upe laimingas šapelis

Be atminties, be veido, be vardo

Ištirpsta, išsiskaido, išsibarsto, išnyksta, išsivaduoja

Nuo žemės prievartos grožiu, meile, džiaugsmu

Ir jo niekas negali pagauti, sulaikyti, kai jis ridenasi nuo kalno

O gėlės segasi jam į atlapus

Į nebūtį

Tarsi būtų atitrūkęs

Laimingai ištrūkęs

Įsimylėjęs

Išplaukęs

Neskęstantis

Lengvas

_____________________

1Plaučiuose yra daug oro, kuris išlieka net ir kurį laiką po mirties – tai vienintelis nudobto gyvūno organas, kuris jį plaunant vandenyje neskęsdavo. Būtent dėl to kai kuriose Europos kalbose plautis vadinamas lengvu (angliškai lung – lengvas organas), o kitose – plaukiančiu (lietuviškai plautis <- plaukti, graikiškai pleumon <- pleu- – tekėti, plaukti).

 

 

* * *

 

Esu geriausia savo versija

Atkakliai spoksau į jūros veidrodinį paviršių

Nei bangelės, nei delfino peleko

nei lengvai per bangas šokčiojančio gelbėtojo katerio

Dusli ramybė primeta savižudybę

Tinkamiausias laikas atsikratyti geriausia savo versija

Sudaužyti tobulą jūros paviršių

Akis pakabinti ant išplaukiančio kelto virvelės

Lūpas palikti ant tinklo neįgaliųjų pliaže

Anksčiau jį vadino invalidų, ir nieko juk blogo, tik žodis,

O ką atiduoti pakrantėje klykiantiems paukščiams

Amžinai alkaniems ir trokštantiems keršto

Ne todėl, kad snapas už snapą, o todėl

Kad juk sveika ko nors neapkęsti truputį

Jiems paliksiu paskutinius trupinius vėsios savo meilės

Tegul lesa, kapoja juodais, lyg sustingusi lava, snapais

Tegul išskobia platų urvą, į kurį nusileidęs kažkieno mylimasis

Pratekėjimą saulės regėtų

Byrant sausoms mano ašaroms

Iš geriausios mano versijos

Nuskendusios aklos undinėlės aky

 

 

* * *

 

Bitė atšilo ir skrenda

Speigo gėlės nevysta už lango

O tu dantimis į dangų

