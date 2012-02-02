Dainius SOBECKIS. Poezija

09 Mar

Dainius SOBECKIS

 

AC / DC

 

akių raineles

mėlyną jų spalvą

gavau iš motinos Teresės

 

kraujagyslėmis varinėja

raudoną tirštą skystį

pumpuoja širdį

Josifas

 

nukastą vieną ausį

man suteikė Vincentas

 

pasaulyje greičiausiai

bėgu kojom Usaino

 

balso stygas

su iškalbos menu

gavau iš Adolfo

 

plaučius cigaro dūmais

man įkvėpė Fidelis

 

kalbėti burną

ragauti viskį

paveldėjau iš Vinstono

 

man nosį

su bokso kriauše

suteikė Silvestras

 

rankas ir geležinius raumenis

turiu ne lyrinio herojaus

I‘ll be back

 

jau pasiruošęs

Armagedono kovai

 

tad kopėčiomis

iš dangaus

jau lipk žemyn

 

varžove mano

 

 

Galugalis

 

ataidi atlaidų aidais

viduržemio viduramžių galai

viduržiemio pusnim apdribę

nutirpę penklinių natom

 

pabirs atomais linijos

numirs kas gimęs sutemose

atgims negimęs įsčiose

užmerks saulėlydžio gaisais

 

ruginiais miltais snigs aplink

laumės parbris iš užpelkių miškų

sušluos apgraibomis dalias ir laimas

greitkelių sirenomis mojuodamos

 

vidur dienos stabai ištiks

centrinės turgaus aikštėse

per kūną pagaugai nueis

fotoobjektyvų blykstėmis

 

įamžintos bus mįslės minklės

ateinančios iš praamžių kartų

praloštus tūkstančius kartų

gyvenimus pokerio kortomis

 

ne tik savo bet ir savųjų

vaikų anūkų provaikaičių

anuomet iš vaikystės grobtų

kaimyno dirvonuojamai vergystei

 

šiaurė niekada nelygu pietūs

vienas plius vienas lygu vienas

anot kalnuotos aviganių teoremos

šašlykų kvapas Dievui malonus

 

fotoateljė išryškina nuotrauką

visi giminaičiai juodai balti

juodi angelai įrėminti paribiais

baltas angelas skėčiu virsta

 

išvirtęs parvirsta į katilą pilką

išviręs išvirsta angim numetusia

artėjančių ateinančių gyvių odą

po visa tos dengiančia antklode

 

 

Mėnesienos

 

naktį viskas tampa

ryšku ir aišku

dangui neapsiniaukus

 

net ir mano gimimas

perlų nusagstytoj

juodoj paklodėj

 

išpranašavęs

poliarinę naktį

 

nupirktą

už devynis

kančios mėnesius

 

leipsta juokais

mėnuo dubuo

nusišypsojęs

man akimirką

kurią švęsiu

visą gyvenimą

nueinantį begalybėn

mėnesienų

 

 

Rakštis

 

ano gyvenimo metu

norėjau susireikšminti

 

anuo gyvasties de javu

norėjau įsireikšti

 

kituoju būties atveju

negalėčiau įsirakti

 

prarastu būtuoju laiku

galėjau būti rakštis

 

iš angos

 

konservuota

turisto pusryčiuose

 

kiaurai pervėrusi

gyvenimo knygą

 

naikinanti

celiuliozės gamybą

 

pleištų rašymo

užuomazgas

 

tapus

įsireikšminusia

reiškimosi

rakštimi

 

 

Pabaigos meilė

 

sunku nešti

savo kryžių

 

trečia dieną

pro Triumfo vartus

pakilus debesynuos

 

suvaikėti

Disneilendo atrakcionuose

 

ieškoti Amelijos

Monmartro gatvių užkaboriuose

 

kol kas nors

iš tos meilės

prikniedys mane

prie Eifelio bokšto

 

ir tai nebus

nelaiminga meilė

labiau

laiminga ne meilė

 

kniedės bus tvirtos

nepaperkamos

 

savo meile palaistysiu

bokšto konstrukcijas

įbetonuotus

gelžbetoninius pamatus

 

mano kraujas tekės

Paryžiaus Sena upe

kanalais

su visomis

iš meilės ištekančiomis

pasekmėmis

 

milijardais vakarienės zondų

ieškančių gyvasties ertmės

Bordeaux vyno paskutiniais lašais

ir ryžių likučiais

kanalizacijose

 

milijoninės vertės

katakombose

 

kuriose iš nevilties

pakils žmonijos nuošimtis

skelbti

pasaulio pabaigos

 

meilę

be

kniedžių

 

 

Jauniklis

 

turi praeiti laikas

 

žiedų žydėjimas

svirplių čirpimas

 

kol išsirangysiu

iš skystos man puikiai

tinkančios terpės

iš kiaušinio

kur paslėpta adata

baltymo trynio

 

tuomet vingiuosiu

tarsi angis gyvatė

prisimindamas

praeitą gyvenimą

motinos okeane

 

nutekėjus upei

susirangysiu

kaip jauniklis

vis pasiilgdamas

anų dienų

 

išpranašautų

mano

mirties

liudijime

 

 

Traumatologijos skyrius

 

išpuikėliai

prijungti prie lašelinės

apleidę demonstracijas

kartuvių aikštėse

 

gobšuoliai

pakeltomis kojomis

gulintys palatoje

prie bažnyčios vartų

 

pavyduoliai

atvira širdimi

apimti siautulingo

pykčio priepuolio

 

rūstuoliai

papiktinę visus

pasaulio mažutėlius

mėnesienos belangėje

 

gašlūnai

abejomis akimis

nužiūrinėjantys

medicinos seseles

 

apsirijėliai

slampinėjantys pakampėmis

bėdžių aprėdais

virtuvių puoduose

 

tinginiai

iš savo guolio

nepakylantys

angių išperos

 

man

čia

ne

vieta

 

 

Vivat pensione

 

girdžiu aiškiai

nepriekaištingai

 

kaupkite pensijai

nuo paauglystės

 

agituoja bankų reklamos

 

pradėkite kaupti

studijų metais

 

rekomenduoja valdžia

 

kaupkite pensijos

antroje pakopoje

 

pataria biurokratai

 

pradėkite kaupti

trečioje pakopoje

 

siūlo investuotojai

 

taip ir darau

nuo abitūros egzaminų

 

atsidarau

investicinę sąskaitą

dedu vieną eurą po kito

 

kaupiu ir kaupiu

kaip žiurkėnas

atsargas žiemai

 

neinu į kiną teatrą

koncertus parodas

 

kišu pinigus

į virtualią pagalvę

kiauras kojines

 

valgau tik

grikių kruopas

geriu vandenį

ne ugninį

 

taip ir laukiu

pensijos

 

tik bankai

valdžia

biurokratai

 

vis ragina

ir ragina

 

kaupkite kaupkite

ir nedrįskite

nenumirti

iki pensijos

 

 

Japoniškas serialas

 

viskas prasideda

nuo suolelio

 

pradžioj

 

sunku išsiskirt

praėjus nuožmioms pūgoms

pavasarėjant

vasaris vėl nurausta

iš meilės kovo žiedams

 

paskui

 

čirpia žiogeliai

pražydęs vanduo rūpi

varlių kvartetui

 

tuomet

 

bėdžiui nė motais

staugia finišo gale

vilkai ar vėjai

 

pagaliau

 

kažkur pradingsta

audroj drebantys lapai

saldūs tirščiai kompoto

 

lokio guolyje

dūzgia avilio medus

saulėtekio vilionėm

 

išeiti

nebereikės

nė metų

 

 

Vienas trijuose

 

kuo toliau priekin

tuo labiau akys gręžiasi

atgalios

 

praeitin

penkis šimtus metų

prieš mūsų erą

 

atrodo

lyg akimirka

kuri užgimė

nemiršta

 

trys drambliai

laikantys Žemę

 

Konfucijus

Sidharta Gautama

Vardhamanas Mahavyra

 

ne trys viename

bet vienas trijuose

 

dar

neužgimęs

pasauly

 

 