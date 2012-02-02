Jūratė SUČYLAITĖ

Arturas Valionis
07 Jan

Įsikūnijimai:

sugeriamasis popierius

 

Laivelis rašto upėje

kelis kartus pasisupo,

sugėrė rašalo perteklių.

Nei vėjo gūsis,

nei puslapį verčiantys pirštai

jau nesugriaus užrašyto gyvenimo.

 

Virš upės ūkanos sklaidosi,

ryškėja laivai ir namai,

iš kamino lengvas dūmas kyla.

Ar šitas krantas mano?

 

Kaip sukneles matuojuosi raides,

žodžių veidrodžiuose

sielos drabužį matau:

aš juoduliais nusėta. Ar baltieji

perskaitys mane teisingai?

 

Ilgai gulėjau prigludusi

prie raštininko laivelio,

kiekvieną žodį bučiavau,

rašalą gėriau.

 

Nėra vandens,

kuris mane nupraustų,

vandenyje galiu tik brinkti,

pleišėti it tirpti.

 

Juodoji  mikstūra

po vieną šaukštą atsibudus

nebematantiems dangų grąžins

ir kainuoja nedaug –

tik mano gyvenimą.

 

Šis krantas mano,

dangus,

kurį šimtais akių pamatysiu –

mano.

 

 

Kelionė laiku. XX a. pradžia

 

Nuo rašto lyg nuo žibalinės lempos

šviesa į seno tėvo veidą kyla.

Jo žvilgsnis plaukia ilgesio upe

laukais, miestelio gatvėmis, pro mišką,

tenai, kur šniokščia nežinia, kur gyvenimus

kaip laivelius likimo bangos svaido,

o kartais daužo į uolas.

Jis kosėjo krauju, bet gyvas.

 

Jo valandos genėtos kaip medžiai,

jo valandos, laužytos vėtrų ir šlapio sniego,

jo valandos – darbų ir atodūsių prirašyti

kalendoriaus lapeliai, ir sausos beržinės malkos

liepsnoja, ūžia už krosnies durelių.

Vaikai deda delnus prie koklių,

taip šildo priglusdama amžinybė,

tik vaikai šito nežino.

 

Atėjau prie jo ugnies

iš tolimo laiko, iš suplėšyto rašto skiaučių,

iš savižalos peiliu išraižytų raidžių

kūno šventovėje.

Atėjau, palinkau prie senojo rašto –

dega, oi, kaip dega akys

nuo beribės esaties prisilietimo.

Senas tėvas nemato manęs.

jam aš dar negimiau.

 

 

Emocijų veidukai

 

Į mane žiūri geltonas veidukas,

labai plati šypsena,

raudonos širdelės akių vietoje –

turėčiau džiaugtis,

man rašo palankiai nusiteikęs žmogus.

Geltonas veidukas didėja,

skyla į du veidukus,

veidukai dauginasi,

didžiulė geltonų veidukų užuolaida

skleidžiasi prieš mane.

Aš pasiilgau dienos šviesos,

atitraukiu linksmuolę užuolaidą,

už jos – užmūrytas langas.

Geltoną veiduką užsiklijuoju

ant savo liūstančio veido,

plati šypsena, akyse – raudonos širdelės.

 

 

Kai glaustosi nerimas

 

Ilgiuosi mūsų pokalbio

kaip žemės,

kurioje atsiveria vartai

iš mažų vidinių kambarių

į saulės ir mėnulio šokį.

Mes bėgiojame,

sukamės ratais

lyg skruzdėlės

iš suardyto skruzdėlyno.

 

Saulei tekant retai bežiūrime

į rugius arba į tolimą mišką.

Mums pateka mažos saulutės

interneto žinutėse

prie paskutinio žodžio.

 

Saulutės greitai pakyla

į džiugesio zenitą,

bet jaustukų dienos trumpos:

saulutės leidžiasi žemyn,

užmiega

prie paskutinio parašyto žodžio.

 

Mūsų žodžių šviesumas blanksta

kaip baigiančių tarnauti

elektros lempučių šviesa.

Geltona saulutė šypsosi:

jauskis ramiai, dar gyvename,

tik nepažiūrėk nerimui į akis,

kai jį sutiksi kaip benamį šunį

senamiesčio gatvėje.

Nepažiūrėk, nes atseks į namus,

kauks  mėnesienoje

lyg nujausdamas mirtį.

 

Gauruotas šiltas nerimas

jau  glaustosi, laižo mano kojas.

Kada, iš kur jis pas mane atėjo?

Šiandien benamiai mes abu.

Žinutės geltona saulute,

kaip mums neužsidaryti

vidinės tuštumos planetoje,

kurią ryja juodoji skylė?

Mano širdis veržiasi ŠVIESTI.

 

 

Kai nusitrina ribos

 

Komodos medienoje vos įžiūrimi

senelių gyvenimo kontūrai

ryškėja, jau įžiūriu

vestuvinės nuotraukas.

 

Nuotraukų moterys atgyja,

klausia, ar jau krosnis pakurta,

ar užminkytas ragaišis.

Komodos stalčiuje

tarp baltutėlių skalbinių guli

sulankstytos mirusių vaikelių istorijos.

 

Nuo bufeto lėkštės nuplasnoja

šipkartė, subanguoja Atlantas.

Laivas Amerikon, giminė,

susirinkusi prie išleistuvių stalo,

atsidūsta po pilku dangumi

ir užminga, sapnuoja mane

bufeto lėkštėje, baltoje

su mėlynais pakraštėliais.

 

Kėdė į ausį kužda, kad ir jos dalelė

buvo žmogumi. Apžiūrinėju kėdę,

ieškau joje paslėpto žmogaus veido,

neįžiūriu, tik sukasi ūkas.

 

Šiltas vėlių debesėlis

virš galvos skleidžiasi kaip skėtis,

o laikrodžių rodyklės

tempia plonus tinklus

tarp dabarties ir senų istorijų laiko.

 

 

Tarp metalinių balsų

 

Jau pusmetį jaučiu

kūno ląstelių vibravimą –

noriu pabūti tyloje.

Gal pavyks išgirsti,

kokie garsai bunda manyje,

kokią tiesą ištars šitas laikas?

 

Pavargau nuo šaižumo.

Autotraukiniai drebina sienas,

bet ne nuo jų apkurto valanda.

Mūsų balsai metaliniai.

 

Vaikystėje

prieš susirgdama plaučių uždegimu

jaučiau gerklę. Man jos neskaudėjo,

tik jaučiau metalo plokšteles,

prilipintas prie gerklės sienelės.

 

Mane gydė antibiotikais,

lašais nuo dusulio.

Man oro užteko,

tiktai nemalonus

metalo skonis gerklėje

buvo labai svetimas.

Laukiau

metalo plokštelių aižėjimo,

jų sutrupėjimo.

Laukiau

saule kvepiančių sakų valandos.

 

Pavasaris atėjo į mano gerklę.

Sulaužė, ištirpdė metalo plokšteles

kaip paprasčiausią

balas sukausčiusį ledą.

Įkvėpiau švelnumo.

 

Švelnumas kvepia atsiveriančiu langu,

atsidarančiomis durimis,

iki medžių viršūnių pakylančios,

ratu skriejančios karuselės kėde.

 

Švelnumas supasi ore, kvepia pušynais,

užmigdo nuovargio ūkanose,

o pabudina

tekant skaisčiai ryto saulei,

ištirpsta arbatos puodelyje.

 

Švelnumas – ne kambarinė gėlė,

jis vysta, miršta

tarp sausų įstatymų sienų.

 

Švelnumas yra upė,

ji susilieja su širdies verdenėmis,

ištvinusi išplaukia į garsus,

suskamba žodžiuose.

 

Mūsų balsai metaliniai,

garsai nepripildyti švelnumo.

Mūsų širdyse vis daugiau dykumos.

Jose švelnumo upės  pranyksta

vagos kontūrą palikdamos

nerimui tekėti.

 

Vaikystėje

mane gydė antibiotikais,

lašais nuo dusulio,

dabar nerimastingai vibruoja

kūno ląstelės, vaistų nėra.

 

Žodžiai šliaužia artyn kaip žalčiai,

sugeria kūno ląstelių virpulį

ir nušliaužia tolyn, palikdami tylą,

tik tylą ir metalinius balsus.

 

Kaip šią tylą įžodinti?

Kaip įsikūnyti į lietų,

lubinų akimis pamatyti dangų

širdies dykumoje?

 

Tyla. Ko aš bijau?

Tai tik pauzė, tik žalčio kelias

iš protėvių išminties

į mano balsą.

 

 

Pagunda

 

Paslydus, sugriuvus

pasaulis susitraukia į ledą,

į raumenis, į mėginimą keltis,

o miestas nesumažėja,

Žemė lieka ta pati.

 

Tokia didelė pagunda

sumažinti pasaulį,

kai negali pakelti jo naštos,

tokia baisi pagunda

nusisukti nuo Prometėjo,

kai palūžęs ir sušalęs

šildaisi prie jo ugnies.

 

 

Nuoskaudų erkė

 

Kas vakarą valau ekraną

kaip akinius, kaip langą,

jame mama mane myluoja,

tai ne dokumentinis filmas,

tai tik iliuzija,

tobulai sukurtas puslapis

skurdžiai biografijai.

 

Tą puslapį galėčiau įklijuoti

į gyvenimo knygą

arba įauginti į atmintį

kaip naujos gyvybės ląstelę,

taip į laukines obelis

senelis įskiepydavo

šakeles obelų, nokinančių

sultingus, didelius obuolius.

 

Kas vakarą valau ekraną,

auginu save mažą

ir užauginti negaliu.

O gal ekrano nėra,

gal ir jis tik iliuzija,

nuoskaudų erkė,

į mane įsisiurbus?

 

Gal tiktai suklupau

ir bijau atsikelti,

išeiti pro duris,

atremti vėjo gūsį

tvirta krūtine?

 

 

Vienišas džiugesys

 

Nušniokštė lietus.

Dykumoje skleidžiasi

oranžinės aguonos,

violetinės verbenos,

mėlyni lubinai.

 

Iš sapnų šitas lietus,

iš begalinio tikėjimo

negyvos žemės galia

prakalbėti žiedais.

 

Visą laiką kaip sėkleles

rinkau į širdį

nutildytų žmonių žodžius.

Jie mano gyvastį gėrė,

nedygo, nedygo,

o šiandien žydi dykuma,

 

tiktai kodėl niekas neskuba ateiti,

apsvaigti nuo levandų ir lubinų?

Plaučius žudančios dulkės

į raides įsikūnijo,

sugulė į istorijos puslapius.

Ar išsapnuosime naują žydėjimą

išdegintoje žemėje,

jei nebematome nei savęs, nei kitų,

o stebuklai nuobodūs?

 

 

Tamsa

 

Tamsu, nebeįžiūriu nei tavęs,

nei savo atspindžio veidrodyje.

Ne iš lapkričio žemės kyla

šioji tamsa, ji nuo mūsų veidų.

Kas įkalbėjo palaidoti atmintį

ir išmokė dėkoti vien tiktai sau?

 

Žuvusiųjų,

žūstančiųjų klausimams

einant artyn,

įjungiame muziką,

dainas apie apkabinimų laukimą,

naktį, lietų.

 

Gęsta

šviesuliuojantis gerumas

veiduose, stotelėse,

lentynoje tarp knygų.

Bijome įsiklausyti

į upes ir šaltinius,

bijome širdies kalbos.

 

Bijome įmesti į ugnį

savąjį genialumo mitą,

bijome būti žodžiais

žemės ir protėvių kalbos.

 

Kelią rodo akli,

kelią rodo pikti,

laikas atsimerkti, nuvalyti

žibinto stiklus.

Laisvės ugnis dar neužgeso,

tik purvais aptaškyti

žibinto stiklai. Širdies žibinto,

sąžinės, atminties.

 

 

Medis

  1. Klimavičiaus tapybos darbų parodai „Laikas. Lemtis“

 

Mano viršūnė stiebiasi į dangų,

tavo viltį kelia aukštyn.

Ant mano šakelių

kaip raudonos boružėlės

Tavo rūpesčiai ilsisi.

Vieni mano lapeliai žiūri

į saulėtekio pusę,

kiti mano lapeliai žiūri

į saulėlydžio pusę,

šaknys visas šakeles

išmintimi maitina.

Ar mano gyvastį

savyje atpažįsti?

Ar žinai, kad kiekvieną

šviesią Tavo mintį

sudaiginu,

išauginu į sodą?

 

 

XXX

  1. Klimavičiaus tapybos darbų parodai „Einantis“

 

A teik pas mane

P aklotu saulės taku,

R imtyje baltą debesį ausime.

E isime iš sakmės į sakmę,

I š eilėraščio – į amžinybės dvelksmą.

Š auksmas mylėti ir gyventi

K raujyje sutvinkčios. Tau įkvėpsi giliai

I r paliksi mane, išlydėsiu megzti

M eilės tinklų. Megsi, nelaimėlius medžiosi.

A udros jau siaučia – nenuskandins. Kyla

S aulė iš mano žodžių žvejams ir žuvims.

 

 

XXX

  1. Klimavičiaus tapybos darbų parodai „Einantis“

 

I šeina mus mylėjusieji, neamžinas Žemėje žmogus,

Š viesa jų lieka mumyse, srūva iš sapno į žodį ir atgal.

Ė glių šakeles verbomis vadiname, ėgliai sargybon sustojo,

J au nebaisu ties riba, kur nežinomybė atsiveria.

I rkluoju savo gyvenimo valtį kaip sugebu,

M eilės kompaso iš manęs neatimk.

A pkritusi liūdesiu ir viltimi gyvenimo tėkmė,

S kaistinu žodį, šviesos tarnystėje mes amžini.

 

 

XXX

  1. Klimavičiaus tapybos darbų parodai „Einantis“

 

I šsiliejo kraujo upės iš žmogaus akių.

Š is kraujas netikras, tai pragaro liepsnos.

D vasia neapykantos, noras užvaldyti pasaulį.

A kys be vartų į skausmą ir meilę – juodosios skylės,

V iską jos ryja, naikina. Skubėjimo laikas

Y rà kaip miglos, kaip nepaklysti kelyje į save ir į kitą?

S užeista siela sukrūpčioja, jos virpesį stelbia reklamos.

T iek daug sugriautų paminklų ir sudegintų knygų tiesos,

Ė duonis atmintį graužia ir laisvę matyti.

 

 

XXX

  1. Klimavičiaus tapybos darbų parodai „Einantis“

 

D ykuma meilės, dykuma gerų žodžių,

Y pač vienatvė sunki tarp žmonių,

K ai kitiems esu  tik kėdė, ne istorija, ne balsas.

U pėmis mano klausimai plaukia – atsiliepia tyla.

M okausi įžodinti tylą, žodžiai užgimsta, mina takus,

O  juose palaiminimas eiti savuoju keliu. Neišgirstu.

J au išmokau matyti tik vienatvę ir dykumą –

E ina Malonė artyn, mano siela už nuovargio skląsčio.

 

D aug painiavos, įžeidumo, į sraigės kiautą lendu.

E ina dienos, neatneša nieko, ilgesys paklaidina sapnuos.

M atau: išdidus vedlys stoja vairuoti mano laivą,

O ras jam nesvarbus, išplukdys per audras.

N edrįstu abejoti, putoja džiugesys gausybės rage –

A teitis manoji, ir nelauktai į uolą gyvenimas dūžta,

S minga į širdį demono durklas

 

 

Kalėdų eglutė. Tremtis

  1. Klimavičiaus tapybos darbų parodai „Laikas. Lemtis“

 

Turintys galią nemato mūsų veidų,

jų akyse –

mes aštuoniolika valandų per parą

dirbantys gyvi kastuvai,

laužtuvai, kirtikliai,

šachtose kasantys vario rūdą,

tiesiantys dujotiekius,

geležinkelius.

Galingieji

Mus suvaro į barakus,

Užrakina.

Jiems esame darbo priemonės,

neturinčios sielų.

Aš esu vienas

iš gyvųjų kastuvų,

sušalęs ir alkanas,

vakarais

sunkiai beįžiūriu žmones,

matau tik šešėlius

gyvųjų ir mirusiųjų.

Matau kryžių.

Šiandien jis panašus

į pakeltą kastuvą,

jo ašmenys kyla ir švinta

kaip kylančios saulės lankas.

Sveikas, Jėzau gimusis,

tebūnie Tavo valia.

 

 