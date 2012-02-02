Milginta PALUBINSKAITĖ

Reikia žaisti
gyvenime reikia žaisti gyvenimą
švilpiniuojant
šokinėjant ant vienos kojos
sukantis ratu
spjaudant sau ir gaudant
svarbiausia ne prieš vėją
be(n)t drugelius svirplius
paskalas
svetimas nuomones
reikia žaisti oriai
strateguojant
apgalvojant kiekvieną žingsnį
žvilgsnį
aprangos detalę
nes
o jei kas ką pagalvos ne taip
kas tada?
tada madam
kažkas
tadAm padaM
Filosofinis
tik įkvėpk
ir laikas susitraukia
vis labiau
į amžinybės tūrį
įsikniaubi į save
ir duria
taip keistai
ties šonkauliu kairiuoju
o aplinkui
mainosi peizažai
kinta mados
nuomonės ir prasmės
nusišypsai
iškvepi
ir gelia
kiaurą dantį
ir visatos esmę
Paskutiniai mohikanai
vienišųjų stoty susitikę
prasimušusiais genais genėsim
savo būtį prakeiktą
tykiai
ir kvepės
užmarštim
ir pelėsiais
ant apraišusių mulų keliaują
paskutiniai genčių mohikanai
mes surinksim save į saują
pustant vėjams
velniop
pasaulį
musės ženklins savim
mums veidus
virš galvų kirais klykaus
šaižiai
o mes slinksim gilyn
pasauliu
nusispjovę per petį
kairį
ir nutikš smėlin
vienas
lašais
DNR nulemtos grandinės
prasikals
gal tada
ten
mažas
kaktusas
ir
sugels
krūtinę
Žąsys
mes tyliai raudam kambariuos
po pagalviais
kai nieks negirdi
lyg vandenynuose sūriuos
skalaujam ašarose viltį
sulaukt saulėtekių skaidrių
it krištolas
kad prasiskverbęs
gležnutis saulės spindulys
spalvom įlūžtų
ir pavargę
nušvistų sielos taip…
deja
sugirgsi žąsys galvoje
Edukacinis
skaityti knygas
profilaktiškai
bučiuojantis
lifte
per pūgą
mokyklose – vietoj ,,matiekos“
įstrigus kamštyje
autobusuose
darbe
krintant bomboms
gimdyklose
gatvėse ir kavinėse
skaityti vos prabudus
lovoje
pusryčiaujant
vietoj pagirių
įvairiausiomis pozomis ir progomis
skaityti bažnyčiose nuo altorių
vietoj komunijos
storas plonas elektronines
brailio raštu
knygas
skaityti
žiauriai tingisi
***
įsikniaubti tavin
laikytis
juodo kailio gauruos
paskendus
kai už lango žiema
sulydo
monolitan
lūžius ir randus
kvėpti kvapą pusnų
ir žemės
kai namo
naktimis keliaujam
kantriai kęsti
kiekvieną kandį
kai žaidi
dantimis į veidą
ir žinoti
kad neišduosi
tyliai lauksi
kai nebegrįšiu
nusipurtai pusnis
ir žengiam
koja letenon
nepaklysim
niekada neišduosim
mūsų
visa kita
velniop lai grimzta
su medaliais diplomais
blusos
mus lydės
asteroidams krintant
Vakaras
toks vakaras kai
nėr kur skubėti
atgniauži save ir pabyra
staiga
iš dangaus tarsi rėtin
tavin tyluma
ir pasirenki gyli
toks vakaras kai
nėr kas paglosto
tu praveri langą įsninga
vidun
baltuma žvirblio pėdom
jas palieti delnu –
sprogsta
šis vakaras taip
kad užpusčius gatves ir mintis,
išryškėja prasmė
raišas katinas pūpso pusny
kol ištirpdo ją
vėjas
šį vakarą tokį kaip niekad
žvelgi ištuštėjusion gatvėn
apsiveji rankom save
nudiegia
kažkur kairėj pusėj
vienatvė
ir vakarą šitą
surinkus
į gniūžtę sugniauži saujoj
paleidi žemyn
stebi įstringa
akimirka ties pusiauju
ir tampa aiškiau negu aišku
kad nėr kur skubėti kai byra
iš kiauro dangaus
žemėn snaigės
taip žvėriškai baltos
ir tylios
Šiąnakt negrįšim namo
mes šiąnakt negrįšim namo
neieškokit
mes šiąnakt negrįšim
išėję
paklysim
ir liksim žiemot
po pagalviais
įkalinę savąjį triukšmą
nes snigs ir išdegins akis
ugninis šviesos kamuolys
atūžus audra
pasičiups
ir dugnu nutarkavus
išstums išspazmuos išvalys
iš savęs
mus
ir stosim
kraujingais žuvų gemalais
prieš teisiuosius
įkyriai prikišamai atrajosim
jų kuriamus pseudo
pasaulius
iš ego pavydo apgaulių
kol kartą
stipriai užsimerksim (nagais įsikibę
pagalviuosna)
ir
plunksnom fatališkai byrant
mes
jau
nebegrįšim
namo
Tik tak
tik tak tik tak
tik tak
tik
šiąnakt aš susiruošiau mirti
tebūnie
tik tak tik tak
tik tak
tik
laikrodukas pergalingai sutiksi
ant mano riešo
tik tak tik tak
tik tak
tik
raišas varnas galanda snapu
į medinę palangę
tik tak tik tak
tik tak
tik
nekaltos mergelės žvelgia į mane
iš už anapus ekrano
skausmingai švebeldžiuodamos
me too me too
me too
me too me too yesterday i was a virgin
but today everything has already changed
Epitafija
ji
gyveno
iki tol
kol…
tapo nebesvarbu
visiems
kaip
su kuo
IR
ar iŠvis…
_ _ _ _
Sauliaus Kaupo nuotr.
Vytauto Kauko nuotr.
Vyto Karaciejaus nuotr.
Ričardo Šileikos nuotr.
Mindaugo Macaičio nuotr.
Aloyzo Juzėno nuotr.
Mažvydo Krilio nuotr.
Živilės Dementavičiūtės nuotr.
Kristinos Zvinakevičiūtės nuotr.
Arvydo Stačioko nuotr.