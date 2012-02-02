Nida TIMINSKAITĖ

V. Karaciejus Melnrages papludimys
04 Jun

***

jūra – tai tokia egzistencinė forma

smėlėtomis briaunomis besiliečianti

su kitomis egzistencinėmis formomis

nebūtinai prieštaraujančiomis viena kitai

arba tapačiomis

tapatumas ar adekvatumas būdingas

tik lego kaladėlėms

iš kurių bandai sudėlioti kažkieno gyvenimą

nebūtinai gražų, bet būtinai – ryškų

nes tokia yra lego kaladėlių žaidimo sąlyga

blankūs, migloti, smėliniai gyvenimai

retai kam bebūna įdomūs

juos darosi vis sunkiau parduoti

jie dažnai neatlaiko konkurencijos

arba visai pardavimui netinka

nepaklūsta pasaulio taisyklėms ir dėsniams

nes migla ir smėlis nevalgomi

jais sriubos nepasūdysi, kurioje daržovės

vis dažniau apsimetinėja lego kaladėlėmis

tikriausiai toks ir bus ateities maistas

kai žmonija galutinai persikraustys į marsą

kai jau visa žemė bus sunaikinta

ir egzistuoti neįmanoma bus net jūroje

pilnoje lego kaladėlių ir kitokio plastiko

o visos žuvys seniai bus tapusios

plastikinėmis barbėmis

prarytomis leviatano

kuris niekada nebus sunaikintas…

 

 

***

 

banguojančia jūra grįžta jaunystės prisiminimai

bėgant pakrante vis sunkiau  laiko kilpą įveikti

apribojančią gražias ir beprasmes dienas

plokštumos lūžta laikinumu

ar atvirkščiai – begalybe

laukti – ko?

Ilgėtis – ko?

laukiu…

niūriame danguje su boluojančiu kryžiumi

šventadienio mišios

susikaupęs angelas skaito knygą

pridėjęs pirštą prie lūpų

lelijom pražydęs dangus

turėtų būti dangaus karalystė…

 

 

apie keistumą

 

keistos šalies labai keistame mieste

liūdesio gatvėje gyvena seniai besmegeniai

o triumfo gatvėje gyvena vandens vorai-čiuožikai

ir kamuolių gaudytojai

kurie vakarais po sunkaus darbo stato fejerverkus –

jie yra tikri savo dalykų meistrai

seniai besmegeniai niekaip negali su jais susilyginti

jų sniego kamuoliai turi priklausomybę

orų prognozei ir sezoniškumui

todėl seniai besmegeniai yra tokie liūdni

jų liūdesio gatvėje parduotuvių lentynos tuščios

bet užtat jų širdys yra pilnos liūdesio

skirtingai nuo vorų-čiuožikų ir kamuolių gaudytojų

kurių gatvėje visuomet šventė

bet seniai besmegeniai moka užduoti

įvairius klausimus apie liūdesį

pasiskirstę komandomis vieni klausimus uždavinėja

kiti atsakinėja

(komandiškumas čia labai svarbus

kaip ir vorų-čiuožikų bei kamuolių gaudytojų gatvėje)

komandos smulkina smulkina smulkina

klausimus iki tol, kol jie susmulkėja

iki  apdrabos ir snaigių

iš kurių vėl lipdomos sniego gniūžtės

ir ridenami nauji seniai besmegeniai

kurie iš karto turi klausimų – atsakymų DNR.

 

 

naujokynas

 

naujokyne galima melstis

visų penkių kontinentų kalbom

didžiosios maldos namuos

pasikeisti padangas, profesiją,

pažiūras, rasę, hobį ir sąžinę

iki išprotėjimo mušti būgną

žiūrint į nostalgiškai ir labai

simetriškai rūkstančius kaminus

su pačiūžomis žiemą vasarą

skrieti ledu

kai jau kitos išeities nebelieka

pabendrauti apie sugedusį liftą

ir kaimynų vilkšunį

(jeigu moki teisingą kalbą

ir nereikia vertimo)

apie mopsą ir pudelį

paliekantį krūvą po alyvų krūmais

čia greit gali išmokti naudingų profesijų –

beldimo, kalimo, smūgiavimo ir vartojimo –

svarbiausių egzistencijos formų –

be abejo – matematikos, – pavyzdžiui, kad

už tris tuščius mineralinio butelius

gali nusipirkti

dvi prancūziškas arba kaizerio bandeles

(vakare – gal ir visos trys išeitų)

o kur dar gelžkelis

akimirksniu išmokantis geografijos

susileidus trūkstamą dozę

šaunantis vertikaliai

ir nuskraidinantis tiesiai

į rumuniją, graikiją, baltarusiją

ar kitas draugiškas (arba nelabai) šalis

ir, aišku, sosnovskio barščiai

bei kitos invazinės rūšys

giliai įsiskverbę į sąmonę

(jei pristigtų tikėjimo arba kaifo)

išmokys botanikos pagrindų

 

 

***

 

kai uždrausta turėti prisiminimų

jie – kaip konservai rūsyje

pelija, genda ir po truputį nyksta

užmiršti

ir vargu ar kada nors bus atidaryti

jų saldų ar acto su prieskoniais skonį

gali laikyti atmintyje

kol atsivers durys į tamsą arba nežinią

į prastą orą, polemiką ir leksiką –

be jokio perspėjimo, lifto mygtuko

ar raudonos- žalios lemputės

…………………………………….

prisiminimai ir nedirbtinis intelektas

galbūt bus atradimas

neskubančioms ateities kartoms

 

 

***

 

nesuprantu

kodėl tau taip patinka šiurpės

juk nesi nei suknistas airis

su nesibaigiančiu helovynu

ir byronu

nei lenkas

kad galėtum jas mėgti tradiciškai

kaip dlugošas mėgęs vilniaus istoriją

 

esi toks lėtas lietuvis

neišėjęs iš karaliaus mindaugo laiko

ar sugrįžęs į jį

europos žygūnui papūtus į litus tubą

kai sostapily

kanalizacijos dar nebuvo nė kvapo

(netiesa – kvapas buvo ir gana aštrus)

patinka tau dvelkti

tais viduramžių aromatais

nors tu ką –

pilti srutas pro atvirą langą

bursoj šnekėtis su kaukole

gryniausia lotynų kalba

su edgaru allanu poe

persimest epitetais

mosuot dviašmeniu kirviu

kai jau būna po visko –

šiurpės jau eina į pabaigą

o migloj paskendus

prisimerkus diena

tik prasideda…

 

 

***

 

būna namų su tiksinčiais laikrodžiais

kur laikas yra išlaikytas vynas

duozuojamas ketvirčiais valandos

kur prisiminimai –

ketvirčiuotas prabėgęs laikas

įrėmintas tarp dviejų rodyklių

seno tiksinčio laikrodžio

kur gali suvokti laiko

formą ir tapatybę

esančią čia ir dabar

arba pasukti rodyklę atgal

lygiai tiek

kiek gali

ar norėtum…

 

 

kuldyga

 

didžiojoj kunigaikštystėj

kiekvienas sostapilis

turi kvapą, formas, spalvas

goldigen – aukso epochos

auksinis miestas

ak, ten už kreivos gatvelės posūkio…

nuostabus namas aplaupytais dažais

su baroko kaminais ir karnizais

ak, ten upelis vargiai įsispraudžiantis

tarp dviejų namų…

ak, dar viena šiaurės venecija…

tik žymiai autentiškesnė

 

aukso sostine,

kaip tau pavyko

neprarasti veido

išgyventi nesužalotai

šitiek šimtmečių?

toks nejaukus ilgesys

apima ir pavydas

aptinkant vietas kuriose

lyg ir kadaise buvota –

grindinys tikrai menantis

dailų hercogo batą

šventosios anos bažnyčia,

ak, čia krikštijosi didikų dinastijos –

anuomet katalikai uolūs

keldavosi  rytmečio maldai

žadinami anos laikrodžio

 

barokas miegojo ilgai

kad jį atrasčiau iš naujo

nesapnuoju ne,

bet kažką čia esu patyrusi

gal miesto aikštėj

ar prie senojo tilto

gal name menančiame

shakespeare’o laikus

gal prie krioklio

kuriame pasak padavimo

skraidė lašišos

o žvejai jas gaudė

tiesiog į krepšius

čia, žinoma, būta ir uosto

vytine galėjai nuplaukti

net iki mėmelio,

karaliaučiaus ar dancingo

arba atkakti iš žemaitijos

 

tik svarbiausiojo ženklo –

hercogo pilies nebėra

kaip pasakoj kaip pasakoj

pradingo didinga pilis –

su visu auksu skradžiai

žemę prasmego…

 

 

sunku

 

sunku

susitikti su įkaitusiais poetais

vis skelbiančiais pasaulio pabaigą

sunku

susitikti su nervingomis poetėmis

rašančiomis savo biografijas apie motinystę

sunku

susitikti su kritikais

nežinančiais, ką jie kritikuoti turėtų

sunku

komunikuoti su žurnalistais

išplautomis smegenimis

sunku

būti ten, kur visai neturėčiau būti

sunku

nebūti sumautoj situacijoj

ar velnių priėdusių pozityvų šešėliuose

sunku

kai kurtieji tavęs nemato

o aklieji negirdi

sunku

susitikti su tais,

kurie kaip rado, taip ir paliks

sunku

kalbėt apie viltį

kai jos nėra

……………………………….

klasifikuoju

prismeigus smeigtukais

dedu į stalčių

visus neįvykusius pokalbius…

 

 

***

 

ko gi tu nori, žmogau?

persmelktas sovietizmo kultūros

dažnai negalįs pasirinkti

tautybės ir rasės

be numanomos gyvenamos vietos

be vietos

savo ar svetimo kūne

spjaudantis ant stabų ar slaptai juos

garbinantis

visomis įmanomomis religijomis

rengiantis

juodąsias mišias

apsirengęs

nutrintu nietzsche’s paltu į kurį tu

vargiai

telpi su savais skauduliais

ir sava filosofija

 

ko gi tu nori, žmogau?

nekenti tu buržujaus, bet mielai juo

taptum

jei tik likimas pamotų pirštu

sektum

jį tarytumei šuo

laižytum rankas

ir garbintum

pavadėlį, nes tau jau koktu

nuo destruktyvios tavo

laisvės

nuo tavo geidžiamo

vaisiaus

kurio tu niekaip pasiekt negali

ir galiausiai ištari –

jis man šlykštus

tas tavo sodas ir jo vaisiai, viešpatie…

šlykšti angelų padermė

ir jų giedamos giesmės

šlykštus tavo rytas, nes po jo neišauš diena

o rausvų kalnų viršūnėse trūksta oro –

jis skirtas

tik angelams, bet ne tokiems kaip aš –

be numanomos gyvenamos vietos

be vietos savo ar svetimo kūne…

………………………………………….

ar nemanai

kad keisti tie nemunai

kurie šiandien srūva į jūrą?

 

 

***

 

gamtai vaidinant žiemą

(tik labai neįsijautus)

trečią nakties

pro langą į mane spoksojo

romantizmo mėnulis

 

nemigai drumsčiant tyliąją naktį

mąsčiau apie baisiai triukšmingus metus

už virpančių durų

skaudžiai raudoni gėlių žiedai

prasivėrė į baltą nebūtį –

baltom paraštėm atkeliavo žiema

ir privertė širdį suklusti

 

o pasaulis vertės per galvą –

deganti žemė dalino vargšams maldas

ir išmaldą geresniems likimams

 

gamta sukluso, bet per vėlai –

vėjas nunešė žodžių valtis į jūrą

kurioje jau seniai nugrimzdę laivai

iš prabėgusių amžių sapnų retorinių

 

raktai staiga prarado prasmę:

nerakino išlaužtų durų

su visais pasaulio turtais už jų

 

išbyrėjo pačių gražiausių rūmų

seni langai

visiems užmiršus kas juos pastatė

ir kam jie skirti

 

kaip ir tie nereikalingi daiktai –

užmiršti nenaudojami pašto ženklai

laiškams iškeliavusiems į nebūtį…

 

praeito amžiaus

praėjusių amžių

išblukę kolekcijos

bibliotekose

ir senolių atmintyje…

_ _ _ _ _

Vyto Karaciejaus nuotr.

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