„Poezijos pavasaris 2026“ Klaipėdoje

Nijolė KEPENIENĖ
Vėl čirškauja sugrįžę paukščiai, o mes, žmonės, imame laukti „Poezijos pavasario“ festivalio, kuris ir šiemet, kaip kasmet, visoje Lietuvoje prasidės tuo pačiu metu – gegužės 17-ąją. Kai kas gal numos ranka, sakydamas, kad poezija – tik žodžiai, kuriais šiais laikais mes esame tiesiog atakuojami socialiniuose tinkluose, juk ten pateikiamas turinys, bet neapsigaukime – poezija visai kas kita.
Eilėraštį kuriantis žmogus nestato sienos tarp savęs ir elektroninėje erdvėje kuriamo personažo, to savęs, kurį į elektroninę erdvę paleidžia kaip už virvelių tampomą lėlę. Neketinu pamokslauti ar teigti, kad visos tos dirbtinės platformos tik tolina mus vienus nuo kitų – šiais laikais mes vertiname technologijų teikiamą greitį, bet jeigu norime išlikti gyvais žmonėmis, neužmirškime nors kartais atsiversti poezijos tomelį ir perskaityti eilėraštį. Neskubėkime, tiesiog skaitykime žodžius ir leiskime sau pasimėgauti gilesne žmogaus atvertimi, įsijauskime į tą žodžio kuriamą stebuklą – tiesioginį jausmo ar išgyvenimo, galų gale, išgrynintos minties kelią nuo vienos gyvos būtybės į kitą.
O festivalis yra šventė, suteikianti dar daugiau tikrojo žmogiško bendravimo galimybių. Taip, turėsite išeiti iš namų, susitikti kitus veidus, turėsite skaityti ne tik eilėraščius, bet gyvų žmonių akis, perprasti – o juk kai kurie esame tai užmiršę – judesių kalbą, gal net ranką turėsime vienam kitam paspausti. O balsai… Taip, poetai skaitys garsiai, kartais gal teks nusijuokti, gal net ašarą nubraukti. Suteikime sau tokį paprastą žmogišką malonumą, pasidžiaukime vieni kitais. Pasitikime ir jaunuosius poetus, dar tik pradedančius. Šiuo metu Klaipėdos poetai kaip tik lankosi mokyklose, bandydami istoriją prikelti eilėmis. Gal nusijuoksite, sakysite, suklydau, juk istoriją rašo istorikai. Šventa tiesa. Ir visgi mūsų kolektyvinę, mūsų emocinę atmintį kuria ne istorikai, o menininkai – dailininkai, poetai, prozininkai. Tai susirinkime į poezijos festivalio atidarymo šventę ir paklausykime jaunųjų šiandieninės mitologijos kūrėjų, pažiūrėkime į jų akis, išgirskime jų žodį.
„Poezijos pavasario“ renginių Lietuvoje tikrai daug. Į Skuodą, Veiviržėnus, Mažeikius, Biržus, Pasvalį važiuos ir Klaipėdos poetai, bet nemažai renginių organizuojama ir Klaipėdoje. Kviečiame!
„Poezijos pavasario“ atidarymo šventė uostamiestyje – gegužės 17 d. 14.30 val. Prano Domšaičio galerijos kiemelyje (jei lis – viduje, Liepų g. 33).
Eilėraščius skaitys Elena Karnauskaitė, Daiva Molytė-Lukauskienė, Sondra Simana, Jūratė Sučylaitė, Rita Latvėnaitė-Kairieė, Dalia Tamošauskaitė-Zabitienė, Dalia Bielskytė, Milginta Palubinskaitė, Gitana Gugevičiūtė, Gintaras Grajauskas, Liutauras Degėsys, Kristina Norvilė, Loreta Liutkutė, Alma Riebždaitė, Clandestinus, Danielius Milašauskas, Jurgis Raudys, Mindaugas Jonas Urbonas, Antanas Stanevičius, Gerda Jankevičiūtė, Jūratė Straupaitė, gimnazijų ir progimnazijų auklėtiniai. Bus paskelbti anoniminio eilėraščio konkurso nugalėtojai. Renginį ves Nijolė Kliukaitė ir Dainius Sobeckis.
Gegužės 17 d. 20 val. – virtualus pasimatymas su lietuvių poetais, gyvenančiais JAV, Danijoje, Vokietijoje, Meksikoje, Meno kieme, kavinėje „Raudonų plytų kelias“ (Bažnyčių g. 6).
Gegužės 19 d. 17 val. – „Eilės liejasi laisvai” Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje (Herkau Manto g. 25). Vedėjai: Rita Šneiderienė ir R. Latvėnaitė-Kairienė.
Gegužės 24 d. 14 val. – skaitymai „Išėjusiems“ Klaipėdos skulptūrų parke (tarp K. Donelaičio, Liepų, Trilapio ir S. Daukanto gatvių). Vedėja S. Simana, eiles skaitys D. Bielskytė, J. Sučylaitė.
Gegužės 28 d. 17 val. – slemas Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro kiemelyje prie Parodų rūmų (Didžioji Vandens g. 2). Skaitys jaunieji poetai. Vedėjas Dominykas Matulionis.
Gegužės 30 d. 10 val. – skaitymai „Ant vandens“. Dalyvaus svečiai iš Vilniaus ir užsienio.
Gegužės 30 d. 13 val. – baigiamieji „Poezijos pavasario“ skaitymai su svečiais Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje.
Poeziją skaitys E. Karnauskaitė, D. Molytė-Lukauskienė, D. Bielskytė, D. Tamošauskaitė, S. Simana, G. Grajauskas, D. Sobeckis, D. Milašauskas, M. J. Urbonas, Clandestinus, L. Degėsys, M. Palubinskaitė, Darius Rekis, G. Jankevičiūtė, G. Gugevičiūtė ir „Poezijos pavasario“ svečiai: Birutė Jonuškaitė, Jerzy Jerniewicz, Tadas Žvirinskas, Ričardas Šileika, Anna Halberstadt, Saulius Vasiliauskas, Eglė Elena Murauskaitė, Dainius Dirgėla.
Kartu ir vėl skelbiamas anoniminio eilėraščio konkursas. Laukiami eilėraščiai tema „Istorija sugrįžta eilėmis“. Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos fojė bus pastatyta eilėraščių skrynelė, į kurią bus galima juos įmesti. Eilėraščius konkursui galima siųsti ir elektroniniu paštu:klrasytojai@gmail.com
Gražaus ir kūrybingo šventės laukimo bei pačios „Poezijos pavasario“ šventės. Žingsniuodami ar risdamiesi radikaliosios technologijos link, neužmirškime, kad visos technologijos buvo kuriamos, kad turėtume daugiau laiko. Laiko kam? Ogi poezijos skaitymui.